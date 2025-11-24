Junts veu intencionalitat política en l'últim CEO: «Hi ha una Operació Enquesta»

Junts ha denunciat una "Operació Enquesta" contra el partit, després que aquest dilluns s'hagi fet públic el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que preveu un empat amb Aliança Catalana, que seria quarta força. Així ho asseguren fonts del partit, que critiquen que la mostra i la cuina estan "esbiaixades".
En la mateixa línia, en roda de premsa després de l'executiva d'aquest dilluns, el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha reaccionat que "desmentiran les enquestes a les urnes, com sempre han fet". Rius també ha recordat que a les eleccions al Parlament de l'any passat el CEO ja va errar la seva estimació.
El dirigent de Junts ha insistit que "una enquesta te la pots creure pel grau de compliment que té", i ha afegit que en el cas de les anteriors mai han "complert" amb les expectatives del seu partit. "Estem acostumats a jugar amb enquestes que ens van a la contra. Els resultats que es publiquen mai són els mateixos que després s'expressen a les urnes", ha conclòs.
Fonts del partit que han analitzat el baròmetre del CEO denuncien diversos "biaixos" en l'enquesta, com ara la mostra, que diuen que només és de 102 persones a Lleida, 141 a Tarragona i 198 a Girona, davant les 1.509 a Barcelona. També assenyalen dades que consideren incongruents, com un milió i mig de votants que no van votar el 2024 i que ara es mobilitzarien; que fins a 670.000 persones canviarien el seu vot, o que "no existeixen indecisos".
"Ja fa temps que hi ha una 'operació enquesta' contra Junts. Una cosa és cuinar i l'altra trucar a Glovo perquè et portin el que volen", asseguren aquestes mateixes fonts. En aquest context, el partit estudia diverses opcions legislatives, com ara una proposició de llei perquè el CEO passi de dependre del Parlament, i no del Departament de Presidència, com ara.
ERC apunta a l'estancament del PSC
El portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha destacat el creixement del seu partit al CEO. Segons l'enquesta, ERC (22-23) avançaria Junts al segon lloc, amb una lleugera recuperació respecte als comicis de l'any passat (20). Durant la roda de premsa de cada dilluns, Albert ha mostrat "preocupació" per la consolidació del "vot reaccionari" a Catalunya i ha tornat a rebutjar el front comú d'esquerres que Gabriel Rufián ha tornat a defensar també per a Catalunya. El portaveu, tot i això, ha destacat la figura de Rufián, i ha afirmat que està ben valorat tant a Catalunya com a l'Estat.
Albert ha destacat que Esquerra és l'únic partit "no-reaccionari" que creix a l'enquesta del CEO, com a segona força en estimació de vots i escons. El portaveu republicà ha afegit, a més, que el PSC, el partit del Govern, s'estanca "a la baixa", i que no aconsegueix que la ciutadania el percebi com a "estable".
El PSC demana "unitat d'acció" a les esquerres
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha apostat a la "unitat d'acció" especialment dels partits "progressistes" i fer polítiques públiques des de les institucionals per fer front a l'auge de la ultradreta al Parlament. Segons ha dit en roda de premsa, es tracta d'un "fenomen global" que també té la seva "expressió local" a Catalunya. "Les forces polítiques que estan defensant relats d'odi, discriminatoris, retrogrades i reaccionaris creixen, no només a Catalunya", ha afegit. El CEO augura que el PSC guanyaria les eleccions amb 38-40 escons, però que en perdria entre dos i quatre respecte els anteriors comicis.
El PP culpa Junts de l'auge d'Aliança
El PP ha culpat Junts del creixement d'Aliança Catalana: "Els postulats d'Orriols són la culminació de les tesis radicals i hispanòfobes de Junts", ha afirmat en una roda de premsa a la seu el diputat dels populars al Congrés, Nacho Martín Blanco. El dirigent popular s'ha mostrat "preocupat" pel creixement de la formació d'extrema dreta, que obtindria entre 18 i 20 escons, i ha dit que entén que els de Puigdemont "estiguin nerviosos". Ara bé, ha insistit que aquest eventual auge electoral es deu a les "polítiques incomprensibles" que ha portat a terme Junts en els darrers anys.