Cinc històries del CEO

El baròmetre del CEO era molt esperat. Dibuixa un panorama encara més fragmentat. L'habitatge continua creixent com a principal preocupació (molt per davant de la seguretat i la immigració) i el panorama de pactes es complica: el tripartit d'esquerres sumaria només per la franja alta i ni ho fa l'independentisme ni la sociovergència. L'ascens d'Aliança produirà un efecte bola de neu i capturarà votants més enllà de l'espai de Junts? El partit de Carles Puigdemont rectificarà el seu gir a la dreta després de constatar que l'original sempre ven més que la còpia? Quines lliçons traurà el PSC de la seva baixada després de presentar un balanç pobre de la presidència d'Illa? ERC reviscola després de rebre un càstig molt dur el maig de 2024, però com serà Junqueras alternativa a Illa pactant-hi? Seguirà Vox a l'alça a costa del PP d'acord amb la tendència espanyola? Només els Comuns i la CUP es mantenen estables, dins de la gravetat això sí.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n