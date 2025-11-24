Aliança es dispara, el PSC es desgasta, Junts s'ensorra i ERC revifa, segons el CEO

L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) apunta a un gir de la política catalana. Aliança Catalana i Junts empatarien a escons en cas d'unes futures eleccions catalanes i totes dues formacions se situarien entre els 19 i 20 diputats. El PSC es mantindria com a primera força, tot i que perdria suports i se situaria en una forquilla d'entre 38 i 40 diputats, entre dos i quatre menys que a les eleccions del 12-M. ERC se situaria entre els 22 i 23 diputats, amb un lleuger creixement d'entre dos i tres diputats.
Amb l'estimació presentada aquest dilluns, la formació de Carles Puigdemont perdria una quinzena d'escons respecte als comicis anteriors, mentre que els de Sílvia Orriols podrien guanyar entre 17 i 19 diputats. A la resta de l'arc parlamentari destaca que Vox (13-14) faria el sorpasso al PP (12-13) mentre que els Comuns (6) i la CUP (3-4) mantindrien xifres similars respecte a les últimes eleccions. El treball de camp de l’últim Baròmetre de l’any s’ha dut a terme entre el 13 d’octubre i l’11 de novembre -enmig del trencament de Junts amb el PSOE- mitjançant enquestes a una mostra de 2.000 persones.
Pel que fa a l'estimació de vot, el PSC se situaria com a primera força, amb un percentatge entre el 24 i el 27%, entre un i quatre punts per sota respecte les últimes seleccions. Un retrocés socialista que, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, és perquè el seu votant dubta de si anar a votar en un context de poca tensió electoral. ERC (14-17%), Junts (13-15%) i Aliança Catalana (11-14%) lluitarien per ser la segona força parlamentària en percentatge de vot, amb un lleuger avantatge per als republicans, que agafarien part del vot que perd el PSC.
Amb aquest escenari, com quedarien les majories al Parlament? Doncs, de primeres, complicades. L'actual suma que va fer president Salvador Illa sumaria 69 diputats per la forquilla alta i permetria repetir la suma, però perdria la majoria absoluta per la part baixa i només arribaria als 66 escons en el pitjor escenari. L'independentisme tampoc sumaria majoria absoluta fins i tot en una suma políticament impossible amb Aliança Catalana, i totes quatre formacions, amb ERC, Junts i la CUP, es quedarien amb un màxim de 67 diputats. A l'altra banda de l'eix nacional, un hipotètic tripartit PSC-PP-Vox també sumaria un màxim de 67 escons i es quedaria a un de la majoria.
La caiguda de Junts i l'ascens d'Aliança
Sobre la caiguda de Junts, Rodríguez Teruel ha dit que el 20% dels seus votants diuen ara obertament que passarien a votar a Aliança Catalana. També hi ha una part àmplia dels votants de Puigdemont que dubten de si tornarien a donar-li el vot i només un 25% referma que triaria la seva papereta. "Junts és el partit amb menys lleialtat de vot", ha apuntat el director del CEO. El baròmetre també detecta que hi ha votants d'altres partits que dubten a repetir el vot i que, a parer de què ha constatat Rodríguez Teruel al baròmetre, es podrien plantejar el vot per a l'extrema dreta independentista.
Hi ha dos factors que provoquen la relació entre la caiguda de Junts i l'ascens d'Aliança, segons el CEO. El primer és el paper de la immigració com a preocupació, que resta vots a Puigdemont que van a parar a Orriols. En paral·lel, els votants de Junts que han marxat cap a Aliança mostren un rebuig molt gran als governs de Pedro Sánchez i Salvador Illa. Els que es queden a Junts, en canvi, són menys bel·ligerants amb els executius socialistes a Catalunya i a Espanya. L'impacte d'Aliança arribaria fins a tal punt que seria primera força a Girona i Lleida, trencant l'hegemonia convergent.
Per altra banda, el CEO apunta que els votants que diuen que votarien Vox i Aliança cada cop s'assemblen més. Si bé abans representaven dos extrems en l'eix nacional, ara Aliança atreu una versió "més plural" i aquí també s'inclouen antics partidaris de la formació espanyolista. Això també implica que a mesura que Aliança creix, incrementa el nombre de votants contraris a la independència de Catalunya. Un bon exemple és que un de cada cinc votants d'Aliança és partidari que Catalunya mantingui el seu estatus actual dins l'Estat i la meitat no vol un estat independent.
El preferit per ser president
Les preferències per ser president de la Generalitat també mostren alguns canvis. Salvador Illa es manté en primera posició amb la resposta d'un 21% dels enquestats, una xifra similar a la d'altres baròmetres. Però en la segona posició hi ha un empat en el 8% entre Carles Puigdemont i Sílvia Orriols davant un creixement de la líder d'extrema dreta. Per darrere queda Oriol Junqueras amb un 7% de les preferències però no és l'únic dirigent d'ERC que hi ha apareix. Per primer cop, un 4% dels catalans vol Gabriel Rufián a Palau, tot i que no fa baixar el percentatge de suport a Junqueras. Cal tenir en compte que la resposta és espontània i, per tant, els noms que hi apareixen no són assignats prèviament.
Així quedarien les eleccions al Congrés
El CEO també aporta una estimació de vot al Congrés. A Catalunya, el PSC seria la força més votada amb 19 o 20 diputats, la mateixa xifra que en les últimes eleccions. Ara bé, ERC millora els resultats, obtenint entre nou i deu escons, entre dos i tres per sobre de la xifra actual. Per contra, Junts podria perdre'n entre un o dos i es quedaria entre els cinc o els sis escons, la mateixa xifra que marcarien el PP i Vox respectivament. Per últim, Sumar marcaria només tres diputats, perdent-ne quatre, i Podem i la CUP no n'obtindrien cap.