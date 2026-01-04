Junqueras es reunirà el 8 de gener amb Sánchez a la Moncloa per «desbloquejar» el finançament singular

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, es reuniran el dijous 8 de gener a Madrid. El principal objectiu de la trobada és desencallar el nou model de finançament, segons ha explicat el mateix Junqueras en una entrevista a El Periódico. "ERC no té pressa, però la societat catalana sí", ha dit Junqueras, que creu que aquesta reunió "al màxim nivell" a la Moncloa podrà fer possible l'acord. De fet, el dirigent republicà creu que un bon acord és possible perquè ERC "ha batallat molt". A l'entrevista, el líder del partit assegura que durant la propera setmana es concretarà quins seran els recursos de més que Catalunya rebria amb aquest nou model.
Encara que la reunió ha de servir per desencallar el model de finançament, Junqueras defensa que les negociacions són "globals" i que, per tant, també inclouen la condonació del FLA, la recaptació de l'IRPF, el consorci d'inversions per a Catalunya o la governança de l'Aeroport, entre altres compromisos adquirits.
Pressupostos i Rodalies
D'altra banda, Junqueras ha advertit que aquesta reunió no serà suficient perquè ERC s'obri a negociar els pressupostos i ha subratllat que s'ha de desencallar tant el model de finançament com la recaptació de l'IRPF. De fet, sobre els comptes Junqueras ha afirmat que són partidaris que hi hagi pressupostos "a totes les institucions" i ha convidat els socialistes a complir tots els compromisos per tirar-los endavant.
De cara a una hipotètica negociació de pressupostos, el líder republicà avança que plantejaran condicions com una llei de barris per a l'àmbit rural i els pobles petits, així com polítiques "ambicioses" per a construir infraestructures ferroviàries. També demanaran més recursos en educació, universitat i investigació, i la modernització del Canal d'Urgell.
Sobre l'empresa mixta de Rodalies, el líder republicà ha assegurat que es constituirà durant "els propers dies". També ha remarcat que cal que el nou pla quinquennal d'inversió sigui "el millor possible", amb un nou model de finançament, i ha dit que hi estan treballant.