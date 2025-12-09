El govern espanyol condona definitivament a Catalunya 17.000 milions d'euros en mans del FLA

La Moncloa ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei per a la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a les comunitats de règim comú per un valor de 83.252 milions d'euros. Un total de 17.104 milions d'euros corresponen a Catalunya. Ara la llei haurà de passar al Congrés. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha destacat que "totes les comunitats en sortiran beneficiades".
Alegría ha destacat que les comunitats podran "corregir el seu sobreendeutament, derivat de la crisi financera dels anys 2010 al 2013" i, especialment, les ajudarà a reforçar la seva posició per sortir als mercats. La mesura forma part d'un dels acords entre ERC i el PSOE per investir Pedro Sánchez i suposa, en el cas de Catalunya, la reducció de prop del 20% del deute de la Generalitat.
El mètode de càlcul s'ha basat en tres fases que inclouen la població ajustada, la condonació del deute per habitant i l'aplicació d'un IRPF a l'alça. La mesura permetrà a les autonomies, segons Alegría, un estalvi del seu deute en 6.700 milions d'euros. Alegría ha asssenyalat que en els set anys de mandat de Pedro Sánchez les comunitats han rebut un total de 300.000 milions d'euros més que els que van obtenir en els set anys de Mariano Rajoy. La comunitat més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia, amb 18.791 milions, seguida de Catalunya i el País Valencià, amb 11.210 milions.
El Partit Popular ha mostrat el seu rebuig a la condonació del deute del FLA. Això malgrat que el govern espanyol assegura que set de cada deu euros seran de comunitats governades pels populars. La Comunitat de Madrid, que no està adherida al FLA, però a qui se li poden condonar 8.644 milions d'euros de deute, és qui lidera l'oposició entre aquests territoris i de fet ja ha recorregut la mesura a la justícia.