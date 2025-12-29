Confirmen dos nous senglars afectats per pesta porcina

El Ministeri d'Agricultura ha anunciat aquest dilluns a la tarda dos nous positius per pesta porcina africana. Es tracta de dos senglars localitzats en el radi de 6 quilòmetres del brot inicial, fet que fa augmentar el balanç total en 29 casos. Tot plegat hores abans que el Govern comuniqui els resultats de l'anàlisi de l'ADN del virus amb els quals es treballa a l'IRTA-CReSA. Malgrat que oficialment s'evita avançar els resultats, aquest dilluns el conseller Òscar Ordeig ha apuntat a Catalunya Ràdio que els resultats “han de permetre descartar definitivament la teoria del laboratori”, una hipòtesi amb la qual coincideixen les fonts consultades per Nació.
Mentrestant, el Ministeri d'Agricultura també ha confirmat oficialment el brot de grip aviària en una granja de Bellpuig, a la comarca de l'Urgell, que ja va avançar la setmana passada el conseller Òscar Ordeig i que ha obligat a sacrificar unes 235.000 gallines ponedores.
Tots els senglars, a la zona d'alt risc
Fa setmanes que des del Departament d'Agricultura s'adverteix que és normal i lògic que es continuïn trobant senglars afectats per pesta porcina. De fet, l'operatiu ha consistit a blindar la zona d'alt risc -un radi de sis quilòmetres respecte del focus inicial-, per tal que cap animal en sortís. La idea és que sigui el mateix virus el que acabi amb la població de l'entorn del brot, ja que caçar en aquesta zona el que podria facilitar és l'expansió d'animals amb virus.
D'aquesta manera, els 29 positius detectats en el darrer mes s'han situat en aquesta zona d'alt risc. Sense comunicar detalls del municipi on s'han trobat -fins ara s'han concentrat a Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès, però també un cas a Sant Cugat-, el Departament d'Agricultura sí que ha assegurat que la seva localització no farà modificar el radi de 20 quilòmetres, on s'apliquen restriccions menors, però obliga a analitzar les granges porcines.
L'ADN del virus, la "prova del nou"
Ja fa 10 dies que el Departament d'Agricultura va fer públiques les conclusions de l'informe dels experts enviats per la Comissió Europea. Tal com va passar amb l'auditoria realitzada per científics es va determinar que els protocols del laboratori eren correctes i que les instal·lacions permetien treballar amb pesta porcina africana amb seguretat.
Ara bé, els dos informes no eren concloents, ja que no es podia descartar la hipòtesi d'un error humà -o d'un sabotatge-, element que també investiga el jutjat número 2 de Cerdanyola per tractar-se d'un possible delicte contra el medi ambient. Ja aleshores, Ordeig va afirmar que la "prova del nou" seria la seqüenciació de l'ADN del virus, per tal de comprovar si la soca trobada als senglars infectats corresponia amb alguna de les mostres al laboratori.
Finalment, aquest dimarts a les 11.15, el titular d'Agricultura anunciarà els resultats en una roda de premsa a la seu de la conselleria. Abans, està previst que donin detalls de la seqüenciació la secretària general, Cristina Massot, així com Toni Gabaldón, director del grup de Genòmica Comparada i investigador de l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB), un dels centres de recerca on s'ha analitzat el virus. Poc abans de comunicar la compareixença, Ordeig ha assegurat a Catalunya Ràdio que tan bon punt es tinguessin els resultats es farien públics. “Han de permetre descartar definitivament la teoria del laboratori”, ha assegurat.
Investigació del brot de grip aviària
El Laboratori Central de Veterinària d'Algete, el de referència a nivell estatal, també ha confirmat oficialment el brot de grip aviària en una granja de Bellpuig, produït per una soca altament patògena, com els brots que van afectar el Baix Empordà i el Gironès (2017) i una explotació d'Arbeca (les Garrigues) el 2023. Tal com va avançar Ordeig, la hipòtesi més probable amb la qual treballen els veterinaris del Ministeri d'Agricultura és que l'origen fos per contacte amb una au silvestre contagiada.
El brot de l'Urgell és el quinzè que afecta una granja avícola enguany al conjunt de l'estat espanyol i el primer des del mes de juliol. Sortosament, les anàlisis realitzades a totes les granges situades en un radi de 3 quilòmetres del brot han estat negatives.