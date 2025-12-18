L'escorcoll a l'IRTA-CReSA augmenta la pressió al Govern per la crisi de la pesta

“Amb les dades que coneixem avui res permet concloure que el virus provingui de les instal·lacions de cap dels laboratoris o centres que hi treballen”. Menys de 24 hores després d'aquestes paraules del president Salvador Illa al Parlament, un gran operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha irromput a la seu de l'IRTA-CReSA, el laboratori sospitós de ser el focus del brot de pesta porcina africana.
Segons mitjans com El País, els agents pretenen endur-se mostres del virus per tal de comparar-lo amb el localitzat als senglars morts -el nombre de positius ja és de 26-. Mentrestant, el Departament d'Agricultura evita fer cap comentari i continuar sense comunicar les conclusions preliminars de l'auditoria científica que va encarregar a experts del mateix CReSA i d'altres centres de recerca.
Operatiu ordenat pel jutjat de Cerdanyola
El 9 de desembre va transcendir que el jutjat d'instrucció número dos de Cerdanyola obria una causa per un presumpte delicte contra el medi ambient pel brot de pesta porcina. Aquest dijous a primera hora, desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han iniciat un escorcoll de les instal·lacions de l'IRTA-CReSA a tocar del campus de la UAB i a desenes de metres on es van localitzar els dos primers senglars positius.
L'operatiu forma part d'una causa declarada secreta, però alguns mitjans han apuntat que agents especialitzats en explosius i defensa NRQB (nuclear, radiològica, biològica i química) han reclamat emportar-se una mostra de la soca del virus de pesta porcina amb la qual treballaven en el laboratori sospitós. De fet, l'IRTA-CReSA, que de nou avui ha evitat fer cap comentari a Nació, va enviar-lo aquest dilluns al laboratori europeu de referència perquè també realitzés aquesta comparació. Fins ara, el centre de recerca ha declinat explicar quins dies i en el marc de quins projectes s'hi treballava.
L'escorcoll, que pot durar unes 12 hores, també inclou el clonatge dels dispositius electrònics així com documentació.
Pendents de l'auditoria científica
A banda de la investigació judicial, el Govern va ordenar una auditoria científica que analitzés els sis laboratoris o empreses que en el radi de 20 quilòmetres al voltant del brot treballen amb pesta porcina. Liderats pel director de l'IRTA, Josep Usall, també incloïa dos experts del mateix centre de recerca -entre els quals Xavier Abad, cap de la unitat de Biocontenció del CReSA- i quatre d'externs.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar fa dies que les conclusions preliminars -que permetrien confirmar o descartar la tesi d'una fuga del laboratori- se sabrien a inicis d'aquesta setmana. Tanmateix, a hores d'ara el Departament d'Agricultura -consultat per Nació- evita fer cap previsió de quan es farà pública. En aquest sentit, Ordeig -que del 10 al 16 de desembre havia fet un mínim de cinc compareixences sobre la PPA- ja porta des de dimarts al migdia sense realitzar cap contacte informatiu.
El control del brot pot no estalviar la crisi política
El massiu operatiu sobre el terreny per encapsular el brot de pesta porcina africana ha tingut fins ara bons resultats. Els 26 senglars positius -entre més de 250 animals morts analitzats- s'han localitzat a un màxim de quatre quilòmetres de l'inici del brot. No se n'han trobat ni a la resta de zona d'alt risc -fins a 6 km- ni a la de baix risc. Una contenció del brot que ha permès que les crítiques de l'oposició a Salvador Illa per no tornar de Mèxic quan va esclatar la crisi no hagin tingut massa recorregut.
Tanmateix, la possibilitat que el virus hagués sortit de les instal·lacions de l'IRTA-CReSA, institució depenent del Departament d'Agricultura, sí que podria originar una tempesta política de certa dimensió. Junts ja n'ha demanat la reprovació al Parlament per “tirar-se a la piscina” amb la hipòtesi de l'entrepà. “En qualsevol país democràtic ja hauria d'haver dimitit o ser destituït”, va assegurar la portaveu Mònica Sales.
Mentrestant, des del Govern s'ha fet l'enèsima crida a la prudència. Ha estat la consellera Sílvia Paneque des del Parlament on ha assegurat que amb la informació de la qual disposen “ni es pot confirmar ni es pot desmentir” la hipòtesi de la fuga des del laboratori. Una possibilitat que si validés faria entrar la crisi en un nou escenari.