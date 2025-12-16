Deu nous senglars positius eleven el recompte fins a 26

El Govern ha elevat fins a 26 el nombre de senglars positius pel brot de pesta porcina africana, després de confirmar deu nous casos. Fins ara, el darrer balanç del Departament d'Agricultura -fet públic el passat divendres- era de 16 exemplars a la zona d'alt risc. “És normal i no suposa cap modificació de l'operatiu”, ha explicat en roda de premsa el conseller Òscar Ordeig.
"La notícia seria que no n'haguessin sortit més", ha volgut aclarir. En aquest sentit, ha recordat que el tancat perimetral del radi de 6 quilòmetres del focus està permetent un major nombre de captures, tant d'animals morts -fins ara se n'han analitzat uns 200- com ara també de vius.
De moment, encara no han transcendit els resultats de l'auditoria sobre la causa de l'inici del brot, però des d'Agricultura s'espera poder-los tenir aquest mateix dimarts o dimecres. També està pendent l'anàlisi de la soca de virus de pesta porcina africana amb la qual treballava el laboratori de l'IRTA-CReSA sospitós d'haver patit una fuga.
La Xina rebaixa a la meitat els aranzels a les importacions de carn de porc catalana
El Ministeri de Comerç de la Xina ha anunciat aquest dimarts que aplicarà aranzels de fins a un 9,8% a les importacions de porc provinent del sector carni català, on es troben empreses com Carns Juià, Costa Food, Noel o Friselva. Els aranzels s’aplicaran durant cinc anys a partir de demà mateix i substitueixen els gravàmens temporals de fins al 20% que Pequín havia imposat el setembre passat.
La mesura és el resultat d'una investigació per competència deslleial que el Ministeri de Comerç xinès va obrir el 2024 contra les importacions de porc procedents de la Unió Europea, en el context de les tensions comercials amb Brussel·les pels aranzels als vehicles elèctrics xinesos. "És una molt bona notícia en un moment difícil i una mostra de la feina ben feta", ha assegurat el conseller Òscar Ordeig.
Cal recordar que la Xina és el principal mercat extracomunitari del sector porcí català.
Punt final a la crisi de la dermatosi nodular
Mentre el sector porcí es troba en plena crisi de la pesta porcina africana, el boví comença a veure la llum al final del túnel. En aquest sentit, Ordeig ha anunciat que el 26 de desembre es donarà per tancat el focus de dermatosi nodular contagiosa de Cassà de la Selva mentre que el 8 de gener es podran aixecar les restriccions del de Castelló d'Empúries.
Això sí, el conseller d'Agricultura ha reconegut que alguns ramaders poden continuar afectats pels brots que encara estan actius a la Catalunya Nord.
Per altra banda, ha anunciat que abans d'acabar l'any s'hauran pagat totes les ajudes de les 17 explotacions que han hagut de sacrificar animals així com una nova ordre per al 2026 per tal de contribuir a recuperar el potencial productor de les granges afectades. "Si es treballa bé i ràpid, minimitzem l'impacte", ha assegurat Ordeig.
Les dues crisis, juntament amb la de la grip aviària, mostren segons el Govern la importància de la bioseguretat: "És i serà un element crític de competitivitat pel sector ramader", ha conclòs el conseller.