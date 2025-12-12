El Govern evita apuntar a l'IRTA-CReSA i manté tres hipòtesis sobre el brot

Dues setmanes després de l'inici del brot de pesta porcina africana, el Govern evita assenyalar el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), integrat a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), com a possible origen del focus. Tot i que els dos senglars infectats van ser localitzats a escassos metres de les instal·lacions del centre, la secretaria general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha fet una crida a la prudència i ha insistit que encara és prematur establir cap relació directa entre el brot i el laboratori.
En aquest sentit, Massot ha remarcat que es continua treballant amb un mínim de tres hipòtesis principals per explicar l’origen de la infecció: l’entrada del virus a través d’un animal salvatge infectat, la possible contaminació derivada d’aliments o restes orgàniques, o bé la seva procedència accidental d’algun entorn de recerca. L'IRTA-CReSA, no obstant això, no ha confirmat encara si manipulava o no aquesta soca concreta del virus i la número 2 d'Agricultura tampoc ha aclarit aquest extrem.
Segons les primeres anàlisis, el patogen detectat correspon al tipus 29, una variant desconeguda fins ara en el context europeu. Les autoritats sanitàries recorden que episodis similars de soques singulars s’han registrat en altres ocasions i que la situació actual, si bé inquietant, es manté sota control.
Primeres conclusions els pròxims dies
Davant l’interès per garantir la transparència i el rigor del procés, el director de l’IRTA ha anunciat que el CReSA obres les seves instal·lacions per dur a terme una auditoria mixta, formada per quatre experts externs i dos interns, amb l’objectiu de revisar i validar els protocols de bioseguretat. Paral·lelament, tres especialistes europeus en biocontenció han arribat al país per donar suport tècnic a les investigacions, en una tasca de cooperació que no constitueix ni una auditoria ni una inspecció formal, sinó una assistència d’alt nivell per ajudar a aclarir l’origen del brot.
Les autoritats admeten que pot no arribar-se mai a determinar l’origen exacte del virus, però confien a disposar de conclusions preliminars en els pròxims dies. Mentrestant, el Departament d’Agricultura subratlla el valor afegit de mantenir actives les tres vies de recerca de manera simultània, com a garantia de transparència i de compromís amb la seguretat sanitària i ambiental.