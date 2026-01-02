Cavalcades de Reis amb neu? El Meteocat pronostica cotes molt baixes

Els Reis portaran neu a Catalunya? Encara és molt d'hora per assegurar res. Però el Servei Meteorològic de Catalunya admet que la possibilitat de nevades a cotes molt baixes és real. Malgrat que encara hi ha molta incertesa, no es descarten acumulacions significatives el dia 5 de gener coincidint amb les cavalcades sobretot a la meitat oest del país.
Al marge de la borrasca Francis
El temps a la península Ibèrica estarà marcat per l'impacte de la borrasca Francis. Tanmateix, tal com explica Clara Brucet, de l'equip de predicció del Meteocat, Catalunya en quedarà força al marge. Aquesta depressió, això sí, pot portar pluges molt abundants tant a Andalusia com, de nou, al País Valencià.
Després d'un divendres de temps estable, el cap de setmana estarà marcat pel pas d'un front que portarà precipitacions febles, però extenses. La cota de neu començarà molt alta -1.600 metres o més-, però diumenge anirà baixant, especialment al sud i a la cara nord del Pirineu.
Molta incertesa sobre la neu
Malgrat que la borrasca Francis no afectarà Catalunya directament, sí que afavorirà un xoc de masses d'aire: una de càlida i humida del Mediterrani i una entrada freda provinent del nord d'Europa que ens afectarà de ple fins dimecres.
Els models a hores d'ara tenen molta dispersió a l'hora de preveure les precipitacions de diumenge i de dilluns. Alguns només en veuen de molt minses i altres, en canvi, més moderades i sobretot extenses.
Aquest serà un dels elements clau que s'haurà de concretar les pròximes hores. I és que diumenge a última hora del dia la cota de neu pot baixar fins a 200 metres, puntualment per sota. En aquest sentit, el Meteocat ja ha activat un avís per set comarques del pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, però del nivell de risc més baix. “Aquest avís s'afinarà molt més aquest dissabte”, explica Brucet en declaracions a Nació.
Dilluns, coincidint amb la vigília de Reis, la incertesa encara és major. Alguns models apunten perquè les precipitacions quedin força retingudes a la meitat oest de Catalunya i avancin molt lentament cap al centre.
En aquest sentit, la cota de neu continuarà sent molt baixa -entre 0 i 400 metres- i podria deixar gruixos de fins a 10 centímetres a les comarques de Ponent, l'interior de l'Ebre i també la depressió central. Si aquesta possibilitat es confirmés, “ja podria comportar problemes”, admeten des del Meteocat. Hi ha models menys generosos amb la neu i altres que n'amplien l'extensió fins a les comarques gironines.
El que està clar és que a partir del dia 6 -quan ja no s'esperen precipitacions- el fred serà de rigorós hivern. De fet, el Servei Meteorològic preveu activar avisos per mínimes extremes tant el dia de Reis com l'endemà.