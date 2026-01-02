El temps del cap de setmana del 3 i 4 de gener: inestabilitat abans de la neu i el fred per Reis

El temps d'aquest cap de setmana abans de Reis estarà marcat per l'impacte de la borrasca Francis, que ens deixarà molt fred i inestabilitat, així com una previsió de neu pel diumenge 4 de gener a cotes baixes en set comarques de Ponent i l'Ebre, que anirà creixent per dilluns dia 5 de gener, quan se celebren les cavalcades de Reis que també podrien estar marcades per la neu a menys de 200 metres.
Aquest dissabte la nuvolositat augmentarà progressivament fins a quedar el cel molt ennuvolat o cobert arreu. Amb tot, la nuvolositat serà menys abundant i compacta al terç sud i a l'extrem nord-est. S'espera precipitació dispersa des de mig matí al terç nord del territori i a partir del migdia, a la resta de la meitat oest del país, però serà feble. A la tarda es preveuen pluges localment poc abundants al Pirineu i Prepirineu occidental.
Respecta la cota de neu, dissabte es mantindrà en cotes altes, rondarà entre els 1.800 baixant progressivament fins als 1.600 metres en general i fins als 800 en particular a l'extrem nord del Pirineu.
Avisos de neu per diumenge
El canvi de temps que es quedarà fins dimarts 6 de Reis, arriba diumenge. El cel es mantindrà molt ennuvolat durant tot el dia, amb núvols menys abundants i compactes a l'extrem nord-est i s'espera precipitació feble i dispersa a punts de la meitat oest.
Al principi del dia la cota de neu voltarà els 1.500 metres, tot i que serà més baixa a l'extrem nord-est. La cota anirà baixant progressivament amb el pas de les hores, sobretot a l'extrem nord-est i a l'interior de la meitat oest on localment la cota podrà baixar fins a nevar a totes les cotes al final del dia. De fet, Meteocat ha emès avís per perill de neu a partir de diumenge a les 19 hores a cotes inferiors als 200 metres.
L'avís de situació meteorològica de perill per neu de grau 2 sobre 6 per a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat, però no es preveu que hi hagi acumulacions de neu. L'avís s'estendrà dilluns a més comarques del país, fins a vint a tota la meitat sud.