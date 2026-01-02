El Meteocat ha activat l’alerta per neu per diumenge 4 de gener a set comarques de Ponent i de l’Ebre, amb una situació de perill baix però estesa a bona part de l’oest del país. L’avís preveu una cota de neu al voltant dels 200 metres i una possible afectació al llarg de tot el dia, sobretot a la franja de tarda i vespre.El Meteocat activa l'alerta per neu a set comarques de Ponent i de l'Ebre. L'avís de situació meteorològica de perill per neu de grau 1 sobre 6 per a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat, per bé que no es preveu que hi hagi acumulacions de neu.
L’alerta afecta especialment les comarques occidentals i del sud del país, on es pot produir nevada a qualsevol cota per sobre dels 200 metres de manera puntual i irregular. El mapa de perill assenyala en color groc les comarques de la meitat oest i sud, entre les quals hi ha set comarques de Ponent i de l’Ebre, mentre que la resta del territori es manté en verd, sense avís.
El fenomen es considera d’afectació “extensa” dins la zona avisada, tot i que amb gruixos esperats iguals o superiors a 0 centímetres i, per tant, amb acumulacions en general modestes.
Franges horàries i intensitat
L’evolució prevista indica que el perill serà pràcticament inapreciable durant el matí, però es farà més probable a partir de la tarda, entre les 18.00 i les 24.00 hores, quan el mapa torna a marcar en groc les comarques afectades. El Meteocat especifica que la combinació entre la probabilitat de superació del llindar i el gruix de neu esperat situa el grau de perill en 1 sobre 6 per al conjunt de Catalunya.
El llindar representatiu que es pot superar és de gruix igual o superior a 0 centímetres per sobre dels 200 metres d’altitud, fet que obre la porta a veure nevar en moltes zones interiors però sense grans congestes. Segons el comentari tècnic, la cota de neu se situarà al voltant d’aquests 200 metres i l’episodi tindrà una durada de jornades de poques hores concentrades.
Recomanacions generals
Davant d’aquest escenari, es recomana a la població estar atenta a les actualitzacions de les previsions i extremar la precaució en la mobilitat, especialment a les vies secundàries de les comarques de Ponent i de l’Ebre. Els serveis d’emergències recorden que cal revisar l’estat del vehicle, portar cadenes si es preveu circular per zones elevades i planificar els desplaçaments tenint en compte que el temps pot empitjorar a última hora del dia