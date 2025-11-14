El Govern duplica els fons per allotjar temporers a Ponent i activa un pla contra la calor extrema

El Govern català ha fet un pas endavant per reforçar la campanya agrària a Ponent i ha decidit doblar els recursos destinats als allotjaments de temporers. Si el 2024 es van invertir 700.000 euros, aquest 2025 la partida ascendeix a 1,4 milions d’euros per finançar des de lloguers fins a punts d’acollida. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha subratllat que l’increment és imprescindible per donar resposta a l’afluència creixent de treballadors que es desplacen cada temporada a la zona.
Ordeig ha fet un balanç positiu de la campanya de la fruita, marcada per la recuperació de la producció i uns preus favorables, malgrat les fins a quinze pedregades registrades durant l’estiu. Ha recordat que el sector exporta entre el 70% i el 80% de la fruita i que Ponent manté el lideratge europeu en nectarina i préssec, així com la meitat de tota la producció de poma de l’Estat.
Davant l’augment de les temperatures i després de la mort per cop de calor d’un temporer aquest estiu, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha anunciat la creació d’un grup de treball format per dotze experts de diferents departaments i organitzacions agràries. L’objectiu és establir protocols que garanteixin jornades segures al camp sense posar en risc la qualitat de la collita.
Gil també ha insistit que ampliar les places d’allotjament continua sent una prioritat, tot i que encara no es pot cobrir tota la demanda de persones que arriben a la vegueria buscant feina. Actualment, els espais públics disponibles sumen 627 places, una xifra que les institucions esperen continuar ampliant amb la col·laboració del sector i les entitats socials.