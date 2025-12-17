L'estàtua de Gaspar de Portolà torna de l'«exili»

Des d’aquest dimecres, la imponent figura de Gaspar de Portolà torna a dominar l’horitzó inicial del Passeig de l’Estació de Balaguer, a la plaça Pau Casals, símbol recuperat d’una història compartida. La peça, damnificada per un acte incivílic al febrer de 2023 —coberta de pintura vermella corrosiva—, no pogué ser depurada sobre el lloc i fou traslladada a un taller expert per a una intervenció meticulosa. Posteriorment, custodiat als recintes del Museu de la Noguera, l’objecte artístic esperà mentre es deliberaven les seves destinacions futures.
Les deliberacions sobre el seu retorn foren intenses: l’executiu anterior, d’Esquerra Republicana, va evocar una consulta popular; l’actual coalició PSC-Treballem per Balaguer va explorar racons alternatius com el passatge homònim. Tanmateix, diàlegs fructífers amb l’Associació d’Amics de Gaspar de Portolà van cristal·litzar en un acord unànime: restituir-la al seu pedestal ancestral, el més icònic i arrelat en la memòria col·lectiva. La paera de Cultura, Mari Carme Puigpelat, ha subratllat aquesta decisió com a gest de concòrdia i patrimoni compartit.
L’instal·lació s’ha fet per sobre de la restauració de la font ornamental adjacent —previsió governamental que abraçarà també la de la Plaça de l’Alguer—, ateses les glaçades hivernals que podrien comprometre les obres. Puigpelat ha fet una crida al civisme: preservar no solament aquesta escultura, sinó tot el teixit urbà, evitant vandalismes que greugen les arcades fiscals de la comunitat.
Regal del Govern espanyol l’any 1970, amb motiu del bicentenari de la fundació de Califòrnia —de la qual Portolà fou el primer governador—, l’estàtua evoca un llegat transoceànic que Balaguer custòdia amb orgull renovat.