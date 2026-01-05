La neu torna a Cervera amb una nevada que no es veia des del 2021

Els veïns de Cervera han despertat aquest dilluns amb un paisatge insòlit: carrers, places i teulades coberts per un mantell blanc que ha transformat completament la capital de la Segarra. Des de primera hora del matí, petits i grans han sortit a gaudir de la nevada, immortalitzant el moment en indrets emblemàtics com la plaça de la Universitat o el balcó de la Segarra. L’escena ha estat rebuda com un autèntic regal de Reis, especialment perquè feia temps —des del temporal Glòria del 2021— que no s’hi vivia un episodi de neu tan abundant.
La nevada, iniciada al voltant de les vuit del matí, ha deixat més de cinc centímetres acumulats a tot el nucli urbà abans de migdia. Malgrat el caràcter festiu del moment, la Paeria de Cervera ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d’alerta per garantir la seguretat i la mobilitat durant les hores de precipitació i posterior gelada.
Per tal de minimitzar riscos, el consistori ha reforçat el dispositiu municipal: s’ha augmentat la presència d’agents de la Policia Local per controlar els accessos i principals vies de comunicació, i també s’han mobilitzat més efectius de la Brigada Municipal per escampar sal pels carrers. A més, s’ha posat potassa a disposició de la ciutadania, que es pot recollir a l’exterior del Centre d’Empreses Innovadores.
L’Ajuntament ha recomanat evitar els desplaçaments amb vehicle mentre continuï nevant i extremar les precaucions davant la possibilitat de glaçades al capvespre. Pel que fa als actes nadalencs, i davant la previsió de fred, la recepció de Ses Majestats els Reis d’Orient s’ha traslladat finalment a l’interior de l’església de Santa Maria, garantint així que grans i petits puguin viure la màgia de la Cavalcada en un espai més segur i acollidor.