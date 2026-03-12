Salut i la Paeria planifiquen l’ampliació del CAP Balàfia per pal·liar la manca d’espai

El departament de Salut i l’Ajuntament de Lleida ja han posat fil a l’agulla per resoldre els problemes d’espai del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Balàfia. Segons han confirmat la gerent de la regió sanitària, Rosa Maria Pérez, i l’alcalde Fèlix Larrosa, ambdues institucions treballen actualment en la cessió dels terrenys necessaris per ampliar unes instal·lacions que, en ser les més antigues de la ciutat, han quedat petites davant l’increment de la població.
Pilar Vaqué, gerent d’Atenció Primària a Lleida, ha recordat que Balàfia va ser el primer CAP construït a la capital del Segrià i que la seva modernització és prioritària, juntament amb la del centre de Cappont, que també es troba en el punt de mira de Salut per a futures actuacions.
Un nou model per al Prat de la Riba
Aquest anunci ha tingut lloc durant la visita oficial a les obres finalitzades del CUAP Prat de la Riba. Després de tres anys de treballs i una inversió de 3,8 milions d’euros —finançats per l’ICS, el CatSalut i fons estatals del pla MINAP—, el centre presenta una cara completament renovada.
La reforma ha permès una reorganització integral de l'històric edifici:
- Dues plantes exclusives per a urgències, amb un accés recuperat per la cantonada de l'avinguda Prat de la Riba amb el carrer Salmeron.
- Circuits diferenciats: L’entrada lateral es destinarà exclusivament a l’activitat programada, evitant el creuament de pacients i millorant l’eficàcia del servei.
- Noves àrees: S'ha creat una planta específica per a radiologia i una altra per a Pediatria, l’ASSIR i la Unitat de Ferides Complexes.
A més de la redistribució, s’han renovat els sistemes de climatització i s’ha instal·lat un segon ascensor per millorar l’accessibilitat d’un centre que atén prop de 400.000 persones cada any.
Seguretat davant les agressions
La jornada també ha servit per reivindicar el respecte als professionals en el marc del Dia contra les agressions al personal sanitari. Des de la direcció del centre s’ha explicat que s’estan implementant mesures dissuasives i de protecció, com la instal·lació de càmeres de seguretat, l’ús de mampares de separació i el reforç de la vigilància presencial per garantir un entorn de treball segur.
A l'acte han assistit també la delegada del Govern, Núria Gil, i el subdelegat de l'Estat, José Crespín, refermant el compromís institucional amb la millora de la sanitat pública a les terres de Ponent.