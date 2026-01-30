La Paeria de Lleida pacta una governança inclusiva però el Hub de Balàfia genera friccions polítiques

El ple de gener de Lleida ha estat un terreny de debat intens sobre el model d’inclusió i el polèmic Hub Cívic de Balàfia, impulsat pel PSC, amb retrets creuats entre els grups polítics.\r\n\r\nDe les tres mocions presents per PP, Junts i ERC, només ha prosperat la dels republicans, recolzada pel PSC i el Comú: crea un espai de governança amb polítics, tercer sector i tècnics per pactar polítiques d’inclusió. PP, Junts i Vox han rebutjat frontalment el projecte de Balàfia per manca de consens veïnal, mentre PSC, ERC i Comú el defensen com a eina clau contra la vulnerabilitat al barri.\r\n