Política

La Paeria de Lleida pacta una governança inclusiva però el Hub de Balàfia genera friccions polítiques

El ple rebutja dues mocions de Junts i PP

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 15:52

El ple de gener de Lleida ha estat un terreny de debat intens sobre el model d’inclusió i el polèmic Hub Cívic de Balàfia, impulsat pel PSC, amb retrets creuats entre els grups polítics.

De les tres mocions presents per PP, Junts i ERC, només ha prosperat la dels republicans, recolzada pel PSC i el Comú: crea un espai de governança amb polítics, tercer sector i tècnics per pactar polítiques d’inclusió. PP, Junts i Vox han rebutjat frontalment el projecte de Balàfia per manca de consens veïnal, mentre PSC, ERC i Comú el defensen com a eina clau contra la vulnerabilitat al barri.

