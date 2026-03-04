L’Ajuntament de Tàrrega es troba immers en una intensa sacsejada política després que els grups municipals de Junts per Tàrrega i CUP Tàrrega presentessin una moció de censura per desbancar l’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú (ERC), que fins ara governava en minoria amb el suport del PSC. La iniciativa, registrada aquest dimecres, respon a un context d’estabilitat política trencada i obre la porta a una nova etapa al consistori.
La moció arriba després que, el 25 de febrer, el Ple municipal rebutgés la qüestió de confiança plantejada per Pijuan per intentar aprovar els pressupostos de l’exercici 2026, amb 6 vots a favor de l’Equip de Govern (ERC i PSC) i 11 en contra de l’oposició. Aquest resultat va obrir el termini d’un mes perquè l’oposició pogués presentar una moció de censura amb un candidat alternatiu.
Posicions enfrontades
L’alcaldessa sortint, Alba Pijuan, ha qualificat aquest acord com un “pacte contra natura”, criticant que Junts i la CUP, forces amb projectes ideològics molt diferents, s’hagin aliat amb l’objectiu de desbancar el govern actual. Pijuan ha assegurat que aquesta aliança "no respon als interessos del municipi sinó a objectius partidistes", i ha evidenciat dubtes sobre com es compatibilitzaran polítiques “antagòniques” de les dues formacions.
Per la seva banda, els representants de Junts i de la CUP han defensat el pacte com una solució per garantir estabilitat institucional i governabilitat a Tàrrega fins a les eleccions municipals de 2027. Han subratllat que l’acord es basa en la confiança mútua, la transparència i el diàleg, i que va més enllà de les diferències programàtiques per centrar-se en els interessos de la ciutat i dels seus ciutadans.
Un pacte inesperat que retorna l’alcaldia a Perelló
Junts per Tàrrega i la CUP han teixit un acord de govern que contempla la investidura de Rosa Maria Perelló com a nova alcaldessa, recuperant la vara que va ostentar entre els anys 2011 i 2019. El pacte també inclou la presència de Laia Recasens (CUP) com a primera tinent d’alcaldia i la distribució de competències clau entre les dues formacions.
Segons l’acord, Junts gestionarà àrees com alcaldia, urbanisme, feminismes, acció social, comerç i gestió econòmica, mentre que la CUP assumirà serveis municipals, transició energètica, habitatge, participació ciutadana, cultura i la nova regidoria de llengua. El nou govern es configura així com una coalició amb majoria al consistori (11 regidors: 8 de Junts i 3 de la CUP), front dels 6 del govern sortint (5 ERC i 1 PSC).
Prioritats del nou executiu
Els dos partits han detallat diverses línies de treball que volen impulsar des del nou govern:
- Estabilitat institucional i transparència en la gestió.
- Reforç dels serveis públics, amb un enfocament en accessibilitat i manteniment.
- Habitatge, amb projectes i pressupostos específics.
- Mobilitat sostenible i millores en infraestructures com l’enllumenat LED i la rehabilitació d’equipaments.
- Participació ciutadana i cultura, inclosa la municipalització de serveis com el Teatre Ateneu.
La moció de censura es preveu debatre i votar definitivament en un Ple extraordinari el 18 de març al migdia, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tàrrega. Si prospera, la investidura de Rosa Maria Perelló es farà efectiva immediatament, i l’actual executiu format per ERC i PSC passarà a l’oposició.