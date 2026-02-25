Perilla l’alcaldia d’Alba Pijuan a Tàrrega després de perdre la moció de confiança

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha vist com el ple municipal rebutjava aquest dimecres la moció de confiança vinculada a l’aprovació dels pressupostos del 2026, en una votació que deixa el seu govern en una situació d’alta fragilitat política. L’oposició de Junts i la CUP ha sumat 11 vots en contra, davant dels 6 favorables de l’executiu local format per ERC i el PSC.
El govern havia recorregut a aquest mecanisme després que la setmana passada el ple tombés el projecte de comptes. Els pressupostos, que superen els 24,3 milions d’euros, són considerats per l’equip de govern una eina “imprescindible” per garantir el funcionament ordinari de la ciutat. “Assumeixo el risc perquè la ciutat no pot quedar aturada”, ha defensat Pijuan a l’inici de la sessió.
Malgrat la derrota, el calendari institucional juga ara a favor de l’executiu. Si en el termini d’un mes l’oposició no articula una moció de censura amb majoria absoluta i candidat alternatiu, els comptes quedaran aprovats automàticament. Junts i la CUP, però, ja han iniciat converses per explorar aquesta via.
La portaveu de Junts, Rosa Maria Perelló, ha retret a l’alcaldessa la manca de negociació: “No hi ha hagut cap gest per modificar la nostra posició”. En la mateixa línia, la portaveu cupaire, Laia Recasens, ha acusat el govern d’actuar de manera unilateral i de culpar l’oposició del bloqueig institucional.
Perelló ha assegurat que el ple evidencia un “cicle polític esgotat” i ha apel·lat a bastir una alternativa que garanteixi l’estabilitat municipal. Mentrestant, Pijuan ha deixat clar que no contempla dimitir: “Si em volen treure, em trauran, però jo no plegaré”.
El futur de l’alcaldia queda ara pendent dels moviments de l’oposició en les pròximes setmanes, en un escenari d’incertesa que pot desembocar en un canvi de govern a Tàrrega.