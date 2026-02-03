Natàlia Lloreta, nova cap del gabinet de l’alcalde de Lleida

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha signat el decret de nomenament de Natàlia Lloreta com a cap del Gabinet d’Alcaldia de la Paeria, càrrec que assumeix a partir d’aquest dimarts en substitució de Xavier Batalla.\r\n\r\nLloreta ha estat fins ara directora executiva i membre del consell d’administració de Fira Tàrrega, on ha dut a terme tasques de direcció estratègica, gerència i gestió d’equips. També és membre de la junta directiva de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas i de la Plataforma d’Arts de Carrer. Entre 2007 i 2011, Lloreta va ser regidora de Serveis Municipals i Comunicació de l’Ajuntament de Tàrrega per AIPN, una marca política local vinculada al PSC.\r\n\r\nLlicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, ha cursat postgraus en creació i producció publicitària, vídeo digital i tecnopolítica. Al llarg de la seva trajectòria professional ha exercit tasques periodístiques i de gestió cultural. També va dirigir l’empresa Intersecció SCP, dedicada a la cultura i la comunicació, assumint, entre d’altres, la codirecció del Festival Embarrat de creació contemporània.\r\n