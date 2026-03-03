Junts i la CUP li prenen l’alcaldia de Tàrrega a ERC: Rosa Maria Perelló serà l’alcaldessa

Rosa Maria Perelló serà la nova alcaldessa de Tàrrega després de l'acord de Junts per Tàrrega i la CUP. Laia Recasens serà la nova primera tinent d'Alcaldia. Les dues formacions han tancat el pacte després de la qüestió de confiança plantejada pel govern en minoria d’ERC i PSC i la posterior moció de censura.
L’objectiu de juntaires i cupaires, segons una nota de premsa conjunta que han fet pública ambdues formacions, és "desbloquejar la ciutat, garantir estabilitat institucional i treballar conjuntament fins al 2027". Junts gestionarà l'alcaldia, urbanisme, feminismes, acció social, comerç i gestió econòmica, i la CUP assumirà serveis municipals, transició energètica, habitatge, participació, cultura i la nova regidoria de Llengua.
El pacte aposta per un lideratge compartit basat en la complementarietat i l’experiència, amb mecanismes de transparència i rendició de comptes oberts a la ciutadania.
Entre les prioritats del nou executiu hi ha la millora de serveis públics, amb plans de manteniment i accessibilitat, acabament de l’enllumenat LED, mobilitat sostenible, ampliació del parc públic d’habitatge i rehabilitació de l’existent. També es reforçarà la proximitat amb la municipalització del Teatre Ateneu, una plataforma de comerç electrònic local i més espais de participació ciutadana i cultural.
Junts i la CUP subratllen que, malgrat diferències ideològiques, l’objectiu comú és garantir estabilitat institucional i obrir una etapa de treball conjunt al servei de la ciutadania de Tàrrega.
El retorn d'una política pionera
Rosa Maria Perelló i Escoda (Tàrrega, 1959) és una veterana de la política lleidatana. Vinculada a l’àmbit municipal i provincial des de fa més de dues dècades, va entrar a l’Ajuntament de Tàrrega l’any 2003 i el 2011 es va convertir en la primera dona que accedia a l’alcaldia del municipi, càrrec que va revalidar el 2015. Durant els seus mandats, va combinar la gestió local amb responsabilitats a la Diputació de Lleida, on ja havia exercit com a vicepresidenta, consolidant un perfil centrat en el desenvolupament territorial i el suport als municipis.
El 18 d’octubre de 2018 va ser escollida presidenta de la Diputació de Lleida, convertint-se també en la primera dona a encapçalar la institució. Va assumir el càrrec en la recta final del mandat i el va exercir fins al 2019, després de les eleccions municipals. Aquell mateix any va guanyar les eleccions però no va accedir a l'alcaldia per un pacte entre ERC i PSC, que va convertir Alba Pijuan en alcaldessa.En les passades eleccions també va ser la candidata més votada a Tàrrega, però ERC i PSC van revalidar el pacte de govern que la condemnar novament a l'oposició.