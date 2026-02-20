L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha anunciat un Ple extraordinari dimecres que ve per sotmetre’s a una qüestió de confiança. Ho fa després de no aconseguir aprovar el pressupost municipal per aquest 2026, ja que amb 6 regidors ERC i el PSC estan en minoria al govern i van rebre els vots en contra dels 11 edils de Junts i la CUP. Pijuan he remarcat que abans de “paralitzar” la ciutat amb pressupostos prorrogats, sense subvencions ni inversions, opta per vincular el nou pressupost a una qüestió de confiança per poder-lo aprovar i continuar treballant. “És arriscat, però creiem que és el millor per la ciutat”, ha destacat. La proposta de pressupost puja a més de 24,3 milions, xifra rècord que representa un 6,7% més que l’any passat.
Segons el procediment legal, la qüestió de confiança que planteja ara l’alcaldessa és una via per aprovar els pressupostos. Així, si la supera en el Ple de dimecres, els comptes queden automàticament aprovats. En cas contrari, els grups municipals tindran un mes per presentar una moció de censura amb candidat alternatiu. Si passat aquest període de temps, no es presenta la moció, la confiança a l’actual alcaldessa queda automàticament aprovada igual que la proposta de pressupostos municipals i la plantilla laboral per al 2026.
La proposta de pressupost per a l’exercici 2026 assoleix els 24.381.749 euros, xifra rècord del municipi amb un augment del 6,7% respecte a l’any anterior. El capítol d’inversions compta amb un total de 3.805.978, amb projectes plantejats per modernitzar infraestructures i equipaments, segons el govern municipal. A més, asseguren que també s’inclou una “destacada” partida destinada a subvencions per a associacions, ciutadania, empreses i centres educatius amb 520.355 euros.
L’oposició va tombar els pressupostos en un Ple celebrat dijous al vespre. Durant la sessió també es va aprovar un conveni de col·laboració entre el SCT i l’Ajuntament en matèria de seguretat viària. L’acord preveu la cessió temporal de diferents eines per a la Policia Local com un radar, un alcoholímetre i un drogotest. També va prosperar l’ordenança de preus públics de les activitats de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme, que preveuen noves activitats de tastos gastronòmics.