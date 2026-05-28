Lleida impulsa gairebé 600 habitatges assequibles en solars municipals

Lleida vol accelerar la creació d’habitatge assequible i ja té sobre la taula nous projectes que podrien transformar diversos solars municipals en prop de 600 pisos protegits. La comissió tècnica d’Habitatge de la Paeria ha donat llum verda a la tramitació de quatre iniciatives impulsades per promotores socials, que plantegen construir fins a 580 habitatges en set espais de titularitat pública.
L’anunci l’ha fet aquest dijous l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant una visita a les obres de La Llaó, la cooperativa d’habitatge que Sostre Cívic aixeca al barri de Joc de la Bola. El projecte, pioner a la ciutat i a les comarques de Ponent en sòl municipal, oferirà 25 pisos de protecció oficial sota el model de cessió d’ús. La previsió és que els futurs residents hi puguin entrar a viure a mitjan 2027.
L’edifici s’està construint en un terreny cedit per l’Empresa Municipal d’Urbanisme amb un dret de superfície de 75 anys. Inclourà habitatges d’entre una i tres habitacions, espais comunitaris compartits i un local comercial a la planta baixa. El projecte aposta per una manera d’habitar basada en la convivència i els serveis comuns, amb espais com bugaderia col·lectiva, zones compartides i instal·lacions energètiques comunitàries.
Des de Sostre Cívic defensen que el model cooperatiu permet garantir habitatges estables i fora de la lògica especulativa. Els residents no adquireixen la propietat dels pisos ni tampoc hi accedeixen com a llogaters convencionals, sinó que formen part de la cooperativa. Per entrar-hi, caldrà aportar una quota inicial d’entre 9.000 i 15.000 euros, en funció de la mida de l’habitatge, i assumir quotes mensuals d’entre 380 i 650 euros, a més d’una despesa fixa pels serveis comuns.
La coordinadora del projecte, Clara Bricullé, ha remarcat que la voluntat és garantir que aquests habitatges continuïn sent assequibles amb el pas dels anys. “No es poden vendre i això evita que acabin entrant al mercat especulatiu”, ha assenyalat.
La iniciativa també posa el focus en la sostenibilitat. El director d’obra de Celobert, Diego Carrillo, ha explicat que gran part de l’estructura s’ha fabricat amb sistemes industrialitzats de fusta, una tècnica que redueix terminis d’execució i minimitza l’impacte ambiental. L’edifici, concebut amb criteris d’habitatge passiu, està pensat per reduir al màxim el consum energètic i afavorir el confort tèrmic dels residents.
Per la seva banda, Larrosa ha reivindicat la necessitat d’impulsar nous models residencials a la ciutat i ha defensat que els espais compartits contribueixen a crear comunitat i noves formes de relació entre els veïns.