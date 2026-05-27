Els docents aixequen tots els talls de carreteres en el marc de la vaga arreu de Catalunya

Els docents han aixecat aquest dimecres cap a les cinc de la tarda tots els talls que mantenien des del matí a diferents punts de l'AP-7 i de l'A-2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals.
Els primers a anunciar la fi de la protesta han estat els manifestants que impedien el pas a l'AP-7 al pas per Salt (Gironès), i després els han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a l'A-2. Els últims a aixecar els talls han estat els docents que tallaven l'AP-7 a Granollers i els que impedien el pas al passeig Josep Carner de Barcelona, davant del port.
Els membres del col·lectiu docent han decidit en assemblees finalitzar les protestes, poc després que hagi començat una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Ahir, les dues parts van acostar posicions, i avui segueixen negociant encara amb la qüestió salarial com a escull principal.
Un cop aixecats els talls, els serveis de manteniment han hagut de netejar les vies als diferents punts on han estat tallades abans de reobrir-les al trànsit.
Protecció Civil ha activat cap a dos quarts de cinc de la tarda la fase de prealerta del pla Procicat per les diverses afectacions al trànsit que les manifestacions han provocat durant hores.
A petició dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil ha activat la Creu Roja per oferir avituallament als conductors atrapats.