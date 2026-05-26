Balaguer impulsa una campanya per fomentar el català com a eina de cohesió social

Balaguer ha posat en marxa una nova campanya municipal per reforçar la presència del català en els espais educatius, socials i de lleure de la ciutat. Amb el lema “Fem bategar el català”, la iniciativa pretén fomentar l’ús quotidià de la llengua i convertir-la en un element de cohesió i convivència entre la ciutadania.
El projecte s’ha impulsat des de la Taula per la Llengua en col·laboració amb el Pla Educatiu d’Entorn i compta amb la participació dels centres educatius, el Consorci per a la Normalització Lingüística, professionals de la salut i serveis socials del territori. La primera fase se centra especialment en la sensibilització dels professionals que treballen en contacte directe amb infants, joves i famílies.
Una de les mesures visibles serà l’ús de xapes identificatives per part del personal dels centres educatius cada divendres, amb l’objectiu de recordar la importància de mantenir el català com a llengua habitual en les relacions del dia a dia. La iniciativa també s’estendrà progressivament a altres serveis municipals i àmbits d’atenció ciutadana.
La campanya tindrà igualment una presència destacada en les activitats de lleure. Els monitors dels casals d’estiu lluiran samarretes amb la imatge de la iniciativa i rebran formació específica sobre sensibilització lingüística. Aquesta mateixa línia d’actuació es vol aplicar més endavant als menjadors escolars i a les activitats extraescolars.
Paral·lelament, s’ha editat una guia que recull cursos de català, recursos formatius i entitats que impulsen el voluntariat lingüístic a la ciutat, amb la voluntat de facilitar l’aprenentatge i l’ús social de la llengua. La presentació de la campanya ha comptat amb representants municipals i tècnics vinculats als àmbits educatiu i lingüístic, que han defensat la necessitat d’implicar tota la comunitat en la promoció del català.