Tàrrega impulsa «Reconstruïm Pedrolo», una nova experiència educativa sobre l’autor

Tàrrega ha estrenat una nova activitat educativa per acostar la figura de Manuel de Pedrolo als estudiants de secundària. Sota el títol “Reconstruïm Pedrolo”, la proposta transforma diversos espais de la ciutat en un recorregut interactiu inspirat en l’univers literari de l’autor i, especialment, en la novel·la "Mecanoscrit del Segon Origen".
La iniciativa, impulsada pel Museu Tàrrega Urgell i la Biblioteca Germanes Güell, està pensada per a alumnat d’ESO i combina patrimoni, literatura i joc. Al llarg del recorregut, els participants han de superar reptes, resoldre pistes i desxifrar enigmes vinculats tant a la vida de Pedrolo com als escenaris que van inspirar la seva obra. De fet, molts estudiosos situen en la Tàrrega de l’època la base de la ciutat fictícia de Benaura que apareix a la novel·la.
Els primers a posar a prova aquesta experiència han estat alumnes de Vedruna Tàrrega, en una estrena que, segons fonts municipals, ha tingut una molt bona acollida. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, ha destacat que el projecte busca apropar l’autor als joves “d’una manera participativa i propera”, alhora que reforça el valor de la llengua catalana i del patrimoni cultural local.
La proposta s’emmarca dins les diferents iniciatives que Tàrrega impulsa des de fa anys per reivindicar el llegat de Manuel de Pedrolo. Entre elles hi ha la Ruta Pedrolo, creada el 2023, que connecta diversos punts de la ciutat amb textos i episodis biogràfics de l’escriptor.
Paral·lelament, l’Ajuntament continua treballant en la futura Casa Museu Manuel de Pedrolo, ubicada a l’antic edifici familiar del carrer Major. L’espai conservarà part de la biblioteca personal de l’autor, amb milers de volums catalogats, així com objectes i elements personals relacionats amb la seva trajectòria.
La ciutat també manté viva la seva memòria amb conferències, activitats divulgatives i la participació en el premi literari 7lletres, dedicat a la narrativa breu i vinculat al nom de Pedrolo.