Troben el cadàver d’un home en un barranc del Montsec

Els Bombers Voluntaris d’Àger van descobrir aquest diumenge el cadàver d’un home en una àrea escarpada de la serra del Montsec, entre el Coll d’Ares i Sant Alís, després d’una operació complicada en un barranc de difícil accés. La troballa arriba dies després que excursionistes i veïns alertessin de la presència de restes d’un vehicle disperses per la zona, entre elles fragments d’un para-xocs.
Davant aquests indicis, els equips d’emergència van iniciar una inspecció sobre el terreny i van haver de baixar amb cordes a causa de la complicada orografia. Durant les tasques de recerca, els efectius van percebre una forta olor provinent de la vegetació i, poc després, van localitzar el cos sense vida d’una persona amagat entre una espessa zona de boixos. A uns metres de distància també van trobar un turisme accidentat que podria estar vinculat amb la víctima.
Segons les primeres observacions, el cos presentava un avançat estat de descomposició, fet que fa pensar que feia diversos dies que es trobava al barranc. El vehicle, en canvi, havia quedat encastat més avall després de precipitar-se per la muntanya. La matrícula del cotxe serà clau per confirmar la identitat de l’home.
L’operatiu d’extracció es va allargar durant hores a causa de les dificultats del terreny. Finalment, el cos va ser evacuat amb l’ajuda d’un helicòpter, mentre que els Mossos d’Esquadra van assumir la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Fins al lloc també s’hi van desplaçar membres de la comitiva judicial i un metge forense. El cas es manté sota secret de sumari.