16 de març de 2026

Societat

Rescaten un excursionista atrapat per una allau al Pallars Sobirà entre el coll de Bassiero i l’Estany Gelat

  Efectius dels Bombers durant un rescat d'un excursionista atrapat per una allau al Pallars Sobirà

Publicat el 16 de març de 2026 a les 21:14
Actualitzat el 16 de març de 2026 a les 21:16

Un excursionista ha estat rescatat aquest dilluns després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà, entre el coll de Bassiero i l’Estany Gelat. L’avís l’ha donat el seu acompanyant, que ha resultat il·lès, poc després de les dues del migdia. Fins al lloc s'han desplaçat dos helicòpters dels Bombers de la Generalitat amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb la col·laboració dels Pompièrs d’Aran. L’afectat ha estat localitzat, estabilitzat i evacuat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

