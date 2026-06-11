Els clubs esportius de Balaguer alcen la veu contra la paralització d’infraestructures esportives

Balaguer viu des de fa dues dècades un notable creixement de l’activitat esportiva i de l’organització d’esdeveniments que han contribuït a dinamitzar socialment i econòmicament la ciutat i la comarca. Davant dels recents problemes per tirar endavant la nova pista d’atletisme, la construcció de la qual està en dubte malgrat haver superat diverses fases administratives, una quinzena de clubs i entitats esportives han fet pública una carta oberta en què expressen el seu malestar i exigeixen una reacció immediata dels responsables polítics.
Les entitats signants recorden que més de vint clubs treballen diàriament de manera altruista per fomentar l’esport, formar joves esportistes i promoure hàbits saludables entre la població. Segons denuncien, aquesta tasca es desenvolupa des de fa anys amb una manca crònica d’equipaments esportius “suficients i dignes” per poder donar resposta a les necessitats actuals.
La pista d’atletisme, el detonant
Els clubs asseguren que els dubtes sobre la construcció de la pista d’atletisme, que el govern municipal encara no dona per perduda, ha estat “la gota que ha fet vessar el vas”. En el comunicat recorden que el projecte havia estat redactat, pressupostat, licitat i fins i tot adjudicat abans de quedar aturat. Per aquest motiu, les entitats han adreçat una carta a tots els grups polítics amb representació al consistori, als quals acusen de prioritzar interessos partidistes, electorals o personals per damunt del bé comú.
Una llista de projectes encallats
La pista d’atletisme no és l’únic projecte que genera preocupació entre el teixit esportiu. Els clubs també lamenten que continuïn sense materialitzar-se altres actuacions llargament reivindicades, com la nova piscina municipal, l’adequació del pavelló del Secà, la pista de voleibol o el nou pavelló polivalent previst a la zona esportiva d’Inpacsa.
Les entitats afirmen que han escoltat nombroses versions i justificacions sobre aquests retards, però remarquen que no els correspon determinar-ne les causes. El que sí que constaten, asseguren, és una pèrdua progressiva de confiança en la capacitat de les administracions per resoldre les mancances estructurals de l’esport local.
Crida al consens polític
En el document, els clubs reclamen als representants municipals el mateix nivell de compromís i responsabilitat que, segons expliquen, demostren les entitats esportives amb la ciutat i els seus veïns. També adverteixen que la situació actual posa en risc la continuïtat de moltes activitats esportives i genera una sensació de desemparament entre les persones que gestionen els clubs. “No ens veiem amb cor de tirar endavant la nostra activitat amb aquest nivell de gestió i lideratge polític”, assenyalen.
Els signants defensen que Balaguer té potencial per convertir-se en una referència del turisme esportiu de qualitat i en un important aparador de la ciutat arreu del país. Per això consideren incomprensible que no es faci una aposta decidida per un sector que, al seu parer, representa una de les grans oportunitats de futur tant per a la capital de la Noguera com per a la comarca.
La carta conclou amb una petició directa a tots els grups polítics municipals perquè reaccionin i treballin conjuntament per evitar el que qualifiquen d’“empobriment físic i anímic” de la ciutat. “Avui ja som una mica més pobres que ahir”, afirmen.
Entitats signants
El manifest està subscrit pel Centre Excursionista Balaguer, Club Bàsquet Balaguer, Club Ciclista Balaguer, Club Tennis Balaguer, Club Tennis Taula Balaguer, Club Voleibol Balaguer, CE Pedala.cat Balaguer, Club Futbol Sala Balaguer Vedruna, Associació Penjades, Club Rítmica Balaguer, Club Atlètic Maratonians del Segre, EFS Balaguer Comtat d’Urgell, AE Noguera Sport Bike, Club Waterpolo Balaguer, Runner’s Balaguer i Club Esportiu Natació Balaguer.