Argentina, favorita per història: «Si guanya, es confirmarà una de les grans constants dels Mundials»

Les estadístiques no juguen, però expliquen moltes coses. I si hi ha una dada que convida a mirar amb optimisme el futur de l’Argentina és la relació gairebé inqüestionable entre el continent que acull un Mundial i el país que acaba aixecant el trofeu.
“Dels vuit Mundials disputats al continent americà, set els han guanyat seleccions americanes. En canvi, dels onze jugats a Europa, deu han acabat amb un campió europeu. Estem parlant d’una tendència que supera el 90% dels casos”, destaca a Nació el psicòleg esportiu i entrenador UEFA Pro Llorenç Bonet.
L’única excepció en territori americà continua sent el Brasil 2014, quan Alemanya va derrotar l’Argentina i es va convertir en la primera selecció europea capaç de conquerir un Mundial disputat a Amèrica. A Europa, l’única vegada que una selecció americana ha aconseguit trencar aquesta tendència va ser el Brasil de Pelé, campió del món a Suècia 1958, després de superar els amfitrions a la final.
Per a Bonet, aquesta coincidència no és fruit de l’atzar. “Hi ha diversos factors que, sumats, poden acabar marcant diferències. El clima, el fus horari, la facilitat per aclimatar-se, el suport del públic o la familiaritat amb l’entorn poden influir en el rendiment dels futbolistes”, argumenta.
Per això, considera que una victòria argentina reforçaria una de les grans lleis no escrites dels Mundials. “Si guanya l’Argentina, es confirmarà aquesta realitat històrica. Si acaba guanyant Espanya, en canvi, veurem que el futbol europeu continua reduint aquesta diferència i imposant el seu potencial també fora del seu continent”, afirma.
Bonet desenvolupa aquesta teoria al llibre "Golden. El futbol de la terra" (Editorial Fonoll, 2026), on proposa el concepte d’“antropofutbologia”. L’obra defensa que el futbol també s’explica des del territori i que la cultura, el clima o fins i tot l’arquitectura contribueixen a modelar la identitat futbolística dels equips.
“En un món cada vegada més globalitzat, les arrels continuen sent determinants. L’èxit esportiu també neix de la fidelitat a la manera de fer de cada lloc”, sosté l’autor.
Amb aquests precedents, Bonet veu l’Argentina lleugerament per davant en les travesses. “Per qüestions històriques, l’Argentina és favorita. Ara bé, Espanya té una selecció extraordinària i en una final pot passar absolutament de tot”, conclou.