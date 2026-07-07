Robert Martínez diu adeu a Portugal després de caure contra Espanya

L’aventura de Robert Martínez al capdavant de la selecció portuguesa ja és història. El tècnic de Balaguer va anunciar el seu adeu després de la derrota per 0-1 davant Espanya als vuitens de final del Mundial 2026, un desenllaç que posa punt final a una etapa de tres anys i mig marcada per la voluntat de convertir Portugal en aspirant al títol mundial.
El gol de Mikel Merino en el temps afegit va condemnar el conjunt portuguès en un duel intens i molt equilibrat. Portugal va competir de tu a tu amb la selecció espanyola, però va acabar cedint en els últims instants, quedant eliminada abans dels quarts de final.
En la roda de premsa posterior al partit, Martínez va confirmar que no continuarà al càrrec. “No té sentit continuar”, va afirmar, deixant clar que l’objectiu era aixecar la Copa del Món i que, un cop frustrada aquesta aspiració, considera tancat el seu cicle. El seleccionador també va explicar que la decisió de no renovar el contracte ja estava presa amb anterioritat, independentment del resultat del torneig.
El tècnic català va voler acomiadar-se reivindicant el llegat deixat a Portugal. Va recordar la consecució de la UEFA Nations League del 2025, va agrair la confiança de la Federació Portuguesa i el suport de l’afició, i va destacar el compromís d’una generació de futbolistes encapçalada per Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva i Rúben Dias.
Martínez també va defensar el rendiment del seu equip davant Espanya. Va considerar que el partit es va decidir per petits detalls, va lamentar la lesió de Nuno Mendes, un dels jugadors més destacats del torneig, i es va mostrar convençut que Portugal hauria tingut opcions si el duel hagués arribat a la pròrroga.
El balanç de la seva trajectòria deixa llums i ombres. Després d’assumir el càrrec el 2023, va renovar el projecte portuguès, va conquerir la Nations League i va mantenir Portugal entre les grans seleccions europees. Tanmateix, els resultats als grans tornejos —els quarts de final de l’Eurocopa 2024 i ara l’eliminació als vuitens del Mundial— no han acabat de satisfer unes expectatives que situaven Portugal entre les favorites.
Amb la seva marxa s’obre ara una nova etapa per a la selecció lusitana. Diversos mitjans portuguesos assenyalen Jorge Jesus com el principal candidat per ocupar la banqueta, tot i que la Federació encara no n’ha fet oficial el nomenament.