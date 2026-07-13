Un Mundial sense futbolistes lleidatans

El Mundial 2026 ha trencat una tradició que s’havia mantingut durant bona part del segle XXI. Per primera vegada en gairebé dues dècades, la màxima competició del futbol mundial s’ha disputat sense cap jugador nascut a la demarcació de Lleida sobre la gespa. Una absència que posa fi a una etapa marcada per noms il·lustres com Carles Puyol, Joan Capdevila i, més recentment, Sergej Milinković-Savić.
L’últim lleidatà de naixement que havia disputat un Mundial és precisament Milinković-Savić. El migcampista serbi va néixer a la ciutat de Lleida el 1995, quan el seu pare, Nikola Milinković, defensava la samarreta de la UE Lleida. Després de participar en els Mundials de Rússia 2018 i Qatar 2022, aquesta vegada no ha pogut repetir presència perquè Sèrbia no va aconseguir la classificació.
Abans d’ell, el protagonisme havia recaigut en Puyol i Capdevila, dos dels grans referents del futbol lleidatà. El central de la Pobla de Segur va disputar tres Mundials (2002, 2006 i 2010), mentre que el lateral de Tàrrega en va jugar dos (2006 i 2010). Tots dos van ser peces fonamentals de la selecció espanyola que va conquerir el títol mundial a Sud-àfrica el 2010.
Si bé aquest Mundial no ha tingut cap futbolista lleidatà, sí que ha comptat amb un representant del territori a les banquetes. Robert Martínez, nascut a Balaguer, ha dirigit Portugal en el torneig després d’haver conduït la selecció lusitana durant els últims anys. La seva aventura va acabar als vuitens de final amb l’eliminació davant Espanya, un desenllaç que també va posar punt final a la seva etapa com a seleccionador portuguès.