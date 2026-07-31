Golmés es prepara per viure una Festa Major plena de música, tradició i activitats per a tots els públics

Golmés ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, una de les cites més esperades de l'estiu al municipi. Del 5 al 10 d'agost, els carrers, places i equipaments del poble es convertiran en l'escenari d'un ampli programa d'actes que combina tradició, cultura popular, música en directe i propostes lúdiques pensades per a totes les edats.
La programació arrencarà dimecres 5 d'agost ab la xerrada del meteoròleg Biel Cardona sobre l'eclipsi de sol amb l'actuació de Pep Plaza al pavelló, una proposta d'humor i imitacions que donarà el tret de sortida a les festes. La primera jornada es completarà amb el concert del grup Amaika al Parc del Centenari i la sessió musical del DJ Neon. L'endemà, dijous 6, festivitat de Sant Salvador, serà el dia més institucional i tradicional de la festa. La jornada començarà amb l'ofici solemne, els cants dels goigs i la processó.
Tot seguit hi haurà sardanes al pavelló i, a la tarda, la música prendrà protagonisme amb el concert i el ball de La Principal de la Bisbal, una de les cobles-orquestra més prestigioses del país. La programació també inclou una serenata davant l'església, animació infantil amb La Cremallera Teatre i una de les grans nits musicals de la Festa Major, amb l'actuació del grup Verbena'm, seguida de la sessió del DJ Karreira. El divendres 7 estarà especialment dedicat al públic familiar i juvenil.
Durant bona part del dia, les piscines municipals acolliran un parc aquàtic amb inflables, mentre que a la tarda tindrà lloc la popular Festa Holi. El vespre continuarà amb el concert i el ball de la Welcome Band al pavelló. Les havaneres també tindran el seu espai amb l'actuació de Sons de Havana al pati de les escoles, abans que el Parc del Centenari es converteixi en el punt de trobada del tradicional correbars, amenitzat per la xaranga B-sumeta. La nit culminarà amb el concert de Ready to Rock i la sessió del DJ Jose Lorenzo.
La música continuarà sent protagonista dissabte 8 d'agost. La jornada començarà amb la tradicional tirada de bitlles i seguirà amb activitats infantils a càrrec de Xip Xap. Al vespre, el pavelló acollirà el concert i el ball de l'orquestra Nueva Etapa, mentre que el Camp de Cross serà l'escenari d'una de les cites més esperades de la Festa Major, amb els concerts dels Boom Boom Fighters i Auxili, acompanyats del DJ Artattack i la xaranga Aigua en Gas.
El diumenge 9 combinarà esport, espectacle i la cloenda festiva. El matí començarà amb el torneig d'escacs i, al vespre, La Passarela oferirà el tradicional concert i ball llarg de Festa Major. Paral·lelament, el Parc del Centenari acollirà un espectacle familiar de Tumacat Music Aqua Show, una batucada amb Projecte Revolta i un tardeig musical amb DJ Bada. La cloenda arribarà a les onze de la nit amb un gran piromusical al Camp de Cross, que posarà el punt final a cinc dies intensos de celebració.
Finalment, el dilluns 10 d'agost, la Festa Major encara oferirà una última proposta amb les atraccions de fira a preus populars a la plaça Catalunya, una iniciativa que permetrà acomiadar les festes amb un ambient familiar. La Comissió de Festes i l'Ajuntament de Golmés, amb la col·laboració del comerç local, han confeccionat un programa que combina les tradicions més arrelades amb una oferta musical de primer nivell i activitats per a tots els públics. L'objectiu és que veïns i visitants puguin gaudir d'uns dies de convivència, participació i festa, consolidant la Festa Major de Golmés com una de les celebracions de referència de l'estiu al Pla d'Urgell.