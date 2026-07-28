L'atur baixa fins al 6,92% a Ponent i es manté com el més baix de Catalunya

El mercat laboral de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran continua mostrant una evolució positiva. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al segon trimestre del 2026, la taxa d'atur s'ha situat en el 6,92%, el percentatge més baix de Catalunya i per sota de la mitjana catalana, que és del 7,9%.
La demarcació compta actualment amb 17.000 persones desocupades, unes 400 menys que durant el primer trimestre de l'any. Paral·lelament, l'ocupació ha experimentat un notable increment, amb 228.900 persones treballant, és a dir, 7.800 ocupats més que entre els mesos de gener i març.
Aquest creixement també s'ha reflectit en la població activa, que ha augmentat fins a les 245.900 persones, amb 7.400 actius més respecte al trimestre anterior. Tot i que la taxa d'atur continua sent superior a la registrada fa un any, quan era del 5,17%, es manté per sota del 7%, una situació poc habitual en la sèrie històrica de la demarcació.
Per sectors, els serveis continuen liderant la creació d'ocupació amb 148.800 treballadors, després de sumar 8.700 nous llocs de feina en només tres mesos. També creixen l'agricultura, que arriba als 24.400 ocupats, i la indústria, amb 33.900 treballadors. En canvi, la construcció és l'únic sector que registra una evolució negativa, amb una pèrdua de 3.900 ocupats, fins a situar-se en 21.700.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, l'EPA reflecteix una millora general del mercat laboral. La taxa d'atur ha baixat fins al 7,9%, el nivell més baix en un segon trimestre des del 2008, mentre que el nombre de persones sense feina s'ha reduït fins a les 343.000.