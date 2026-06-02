L'atur cau un 2,99% a Lleida i la campanya agrària impulsa la creació de 7.500 llocs de treball

L'atur a la demarcació de Lleida ha baixat en 460 persones al maig, fet que representa un descens del 2,99% respecte de l'abril, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball. La demarcació ha tancat el mes amb 14.900 inscrits a les oficines d'ocupació, 522 menys que fa un any (-3,38%). L'inici de les tasques més intenses de la campanya agrària ha impulsat la creació llocs de treball. Així, durant el maig la demarcació ha registrat 219.654 afiliats, 7.552 més que a l'abril, cosa que representa un augment del 3,56%. En termes interanuals, hi ha 6.485 afiliats més que al maig de l'any passat, un increment del 3,04%, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.
Lleida ha estat la demarcació catalana que més ha reduït l'atur durant el mes de maig en comparació amb el mes anterior, per sobre de Tarragona (-2,59 %), Girona (-2,51%) i Barcelona (2,04%). Per contra, les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han sigut el territori català que menys ha reduït la desocupació en l'últim any.
Les dades indiquen que la reducció de l'atur a les comarques de Lleida ha estat generalitzada en tots els sectors econòmics. El sector serveis ha concentrat la major part del descens, amb 299 aturats menys, seguit de l'agricultura (-61), la construcció (-36) i la indústria (-29). També s'ha reduït en 35 persones el col·lectiu sense ocupació anterior.
Durant el maig s'han signat 14.838 contractes a la demarcació de Lleida, 3.245 més que a l'abril (+27,99%) i 240 més que un any enrere (+1,64%). Del total, 6.548 han sigut indefinits i 8.290 temporals, la qual cosa coincideix amb l'inici de la campanya agrària i l'increment de la demanda de treballadors al camp.
Al conjunt de Catalunya, l'atur registrat ha baixat en 6.900 persones durant el maig (-2,19%) i s'ha situat en 307.627 desocupats, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat en 50.034 persones (+1,28%), fins als 3,97 milions.