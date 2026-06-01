L’Ateneu Popular «La Baula» celebra deu anys de trajectòria amb una jornada festiva i reivindicativa

L’Ateneu Popular La Baula commemorarà el seu 10è aniversari aquest dissabte amb una jornada oberta a tota la ciutadania que combinarà activitats familiars, cultura popular, música i espais de trobada comunitària. La celebració tindrà lloc a la pista de la Panera i servirà per reivindicar una dècada de treball col·lectiu, autogestió i compromís social a la ciutat de Lleida.
Des de l’entitat destaquen que aquests deu anys han permès consolidar “un espai útil per al moviment popular lleidatà, arrelat al territori i construït des de l’autogestió”. La Baula va néixer l’any 2015 en un context marcat per la crisi econòmica, les retallades socials i la precarització de les condicions de vida, recollint l’experiència prèvia del Casal Independentista l’Ocell Negre i de La Maranya.
Segons expliquen els seus impulsors, l’objectiu era crear un espai comunitari capaç d’organitzar respostes col·lectives davant les necessitats socials i polítiques de la ciutat. Una dècada després, l’ateneu s’ha consolidat com un punt de trobada de nombrosos col·lectius socials, culturals i polítics, acollint iniciatives vinculades a la defensa de l’habitatge, el feminisme, l’antiracisme, el sindicalisme i els serveis públics.
Des de La Baula remarquen que el projecte ha anat més enllà de la simple gestió d’un espai físic. “Hem volgut ser una eina de transformació social, de construcció de comunitat i de suport mutu”, assenyalen. L’entitat també reivindica el paper dels ateneus i casals populars com a infraestructures comunitàries imprescindibles per a les classes populars.
Els responsables de l’ateneu consideren que la seva continuïtat durant aquests anys és fruit de l’esforç de centenars de persones que han contribuït a sostenir el projecte de manera voluntària i militant. Per això, l’aniversari vol ser tant un reconeixement a la trajectòria recorreguda com una mirada cap al futur, amb la voluntat de continuar impulsant alternatives socials i enfortint la xarxa comunitària de la ciutat.
Programació de la celebració
La jornada començarà a les 17.00 hores amb jocs infantils organitzats per l’AE Alosa, en una proposta adreçada especialment a les famílies. A les 19.00 hores serà el torn del vespreig amb Joan Baró, que aportarà música i ambient festiu a la trobada. Posteriorment, a les 21.00 hores, se celebrarà un sopar popular obert a totes les persones assistents.
La programació continuarà a les 22.30 hores amb el concert del grup El Pa de Cada Dia i culminarà a les 23.30 hores amb una sessió musical a càrrec de PD Esmolet. Des de La Baula han volgut aprofitar l’efemèride per agrair la implicació de totes les persones, col·lectius i generacions militants que han contribuït a fer possible el projecte durant aquests deu anys de vida.