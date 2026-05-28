El camp català recupera atractiu: augmenta un 16% el nombre de joves pagesos

El camp català recupera atractiu entre les noves generacions. Aquest 2026, el Departament d’Agricultura ha registrat 340 incorporacions de joves pagesos al sector, una cinquantena més que l’any anterior i la millor dada dels últims set anys. El conseller Òscar Ordeig ha celebrat aquest increment durant una visita a Aitona, on ha reivindicat la necessitat de garantir relleu generacional i explotacions viables en un context de transformació del món agrari.
Les noves incorporacions formen part dels ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació (CGE), una línia de suport destinada a facilitar l’entrada de joves agricultors, modernitzar finques i impulsar models productius més sostenibles. La convocatòria d’aquest any mobilitza més de 57 milions d’euros, dels quals prop de 30 milions provenen directament del Departament.
Durant la jornada, Ordeig ha visitat Torre Roca, l’explotació que gestiona Xavier Ibars, un jove agricultor que ha apostat per combinar producció agrícola, turisme rural i venda de proximitat. El projecte treballa actualment 91 hectàrees amb cultius com préssec, paraguaià, codony i calçots, i també incorpora la rehabilitació i explotació d’una casa rural del segle XIV.
Segons el Departament, iniciatives com aquesta exemplifiquen el nou perfil de moltes explotacions agràries: negocis que diversifiquen l’activitat per assegurar-ne la rendibilitat i generar noves fonts d’ingressos. En aquest sentit, Agricultura assegura haver detectat un augment de l’interès pels ajuts relacionats amb producció sostenible, diversificació econòmica i preservació de recursos naturals.
El Govern defensa que aquestes línies de suport han de servir no només per incentivar la producció, sinó també per reforçar el paper social i ambiental de la pagesia. Per això, part dels recursos també es destinen a fomentar l’agricultura ecològica, donar suport a explotacions situades en zones amb dificultats naturals i afavorir pràctiques més respectuoses amb el territori.
Amb eines com el Fons Agrari o el projecte Catifa Vermella, el Departament busca consolidar un model agrari amb més capacitat d’adaptació i amb noves oportunitats per als joves que decideixen quedar-se —o tornar— al camp.