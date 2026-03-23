Pagesos disfressats de conills, l'original protesta contra el conseller d'Agricultura

Una vintena de joves d'Unió de Pagesos han protestat contra la plaga de conills que arrasa cultius a la plana de Lleida després de l'acte de cloenda de la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa, que ha presidit el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos han exigit solucions a l'emergència cinegètica aprofitant la presència del conseller.
Així, disfressats de conills i amb pancartes amb lemes com "Prou danys de fauna", han seguit Ordeig durant la seva visita institucional al certamen. La Fira de Sant Josep de Mollerussa enguany tanca amb una bona valoració del 85% dels expositors i un 55% que han vist complertes les seves expectatives de negoci, segons dades que ha detallat el president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona.
Sota l'eslògan "Conills i conseller ens roseguen la paciència", els agricultors han reivindicat més contundència i rapidesa d'acció vers la plaga de conills. També reclamen més recursos humans, com efectius del cos d'agents rurals per controlar la plaga, i compensacions "justes i ràpides" pels danys als conreus. Els joves han seguit el conseller al llarg de la seva visita a expositors de la Fira de Sant Josep per exemplificar que a ells també els persegueixen els conills a les seves finques.
Tot plegat, després de l'acte de cloenda de la 153a edició d'una fira "de referència", segons el conseller. Durant el seu parlament, Ordeig ha destacat la necessitat de modernitzar el canal d'Urgell, d'apostar per les energies renovables i instal·lar plantes de biogàs per no dependre dels costos energètics. A més, el conseller també ha anunciat la intenció del Govern d'aprovar la propera setmana un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, a més dels anunciats pel govern de Pedro Sánchez. "No ens hem de despistar, veiem com països competidors defensen els seus interessos. Nosaltres cal que els defensem també a Brussel·les, al Ministeri i aquí a casa amb una bona PAC, uns bons recursos i fent de la producció d'aliments una prioritat de país", ha dit Ordeig.
Un 77% dels expositors diuen que repetiran l'any vinent
Per la seva banda, Solsona ha donat a conèixer les dades de l'enquesta de satisfacció dels expositors d'on es desprèn que el 84% la valoren "bé" o "molt bé", davant del 63% que es va recollir l'edició passada. A més, un 77% dels negocis participants al certamen han dit que tornarien l'any vinent, mentre que l'1% que no ho faran. Pel que fa a les xifres de negoci, Solsona ha apuntat que el 55% han vist complertes les seves expectatives, si bé un 8% assegura haver-les superat.
"Objectivament, podem dir amb la boca ben gran que la fira ha anat molt bé. Els expositors així ens ho diuen, el visitant ho reafirma i els volums de negoci que us presentarem les properes setmanes segur que també ho reafirmaran", ha conclòs el president de Fira de Mollerussa, qui ha destacat que la xifra de fidelització dels expositors "és molt bona".