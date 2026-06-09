Balaguer continua la guerra contra els coloms: més gàbies i captures massives

La Paeria de Balaguer ha tret a licitació un nou contracte per continuar reduint la població de coloms al municipi. La campanya, que compta amb un pressupost de 23.353 euros, incorpora dues línies d’actuació complementàries: la instal·lació de gàbies en diversos punts de la ciutat i la captura massiva mitjançant xarxes especialitzades. La paera en cap, Lorena González, ha explicat que la licitació s’ha impulsat després de la revisió tècnica dels plecs per part de la nova veterinària municipal.
Segons González, l’objectiu és disposar d’eines més eficaces per afrontar una problemàtica que el consistori continua considerant una qüestió de salut pública. Un cop s’adjudiqui el contracte, la Paeria haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al Departament d’Agricultura de la Generalitat, organisme competent per validar tant les ubicacions de les gàbies com els sistemes de captura previstos.
El consistori ja té identificats diversos emplaçaments per instal·lar aquests dispositius i treballa també en la definició de les zones on es podran desplegar les xarxes. El sistema de captura massiva amb xarxes es basa en un procés previ d’habituació dels animals. Durant diverses setmanes es proporciona aliment de manera continuada en una zona concreta perquè els coloms s’hi concentrin de forma habitual.
Quan la presència és prou elevada, es procedeix a una captura massiva en una sola actuació, una tècnica que es considera més efectiva per reduir ràpidament la població.
Més de 5.000 coloms capturats
Segons ha detallat González, les actuacions desenvolupades fins ara han permès capturar més de 5.000 coloms. Tot i això, la població d’aquestes aus continua situant-se per sobre dels nivells considerats tolerables pels tècnics municipals. Les dades del recompte encarregat per la Paeria el 2024 situaven la densitat de coloms a Balaguer en aproximadament 950 exemplars per quilòmetre quadrat, una xifra que triplica el llindar considerat acceptable, fixat en 300 coloms per quilòmetre quadrat.
Arran d’aquests resultats, el consistori va reforçar les mesures de control amb captures periòdiques i l’ús de pinso esterilitzant, estratègia a la qual ara s’afegeix la captura amb xarxes. La paera en cap també ha remarcat que la reducció de la població de coloms no depèn únicament de les captures. En aquest sentit, la Paeria manté actuacions sobre edificis abandonats i espais que afavoreixen la nidificació, requerint als propietaris que tapiïn o condicionin aquells immobles que es converteixen en punts habituals de reproducció.
El govern municipal considera que aquesta vessant preventiva és essencial per aconseguir una reducció sostinguda de la població a mitjà i llarg termini.
Dades destacades
- Pressupost de la campanya: 23.353 euros
- Coloms capturats fins ara: més de 5.000
- Densitat estimada el 2024: 950 coloms/km²
- Llindar considerat tolerable: 300 coloms/km²
- Novetat principal: incorporació de xarxes per a captures massives