Condemnats a 4 anys de presó tres homes per traficar amb drogues a la Val d’Aran

L’Audiència de Lleida ha condemnat tres homes a 4 anys de presó i al pagament d’una multa de 154.000 euros cadascun per traficar amb MDMA, haixix i cocaïna a la Val d’Aran. Els acusats han reconegut els fets aquest dijous després d’arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia.
Inicialment, el ministeri públic sol·licitava 6 anys de presó i multes que superaven els 900.000 euros, però el pacte entre les parts ha comportat una reducció de les penes gràcies a l’aplicació de les circumstàncies atenuants de drogoaddicció i dilacions indegudes, així com la retirada del delicte de pertinença a grup criminal.
Una investigació iniciada en un control policial
Els fets es remunten al 6 de març de 2024, quan els Mossos d’Esquadra van establir un control preventiu a la carretera N-230, a la sortida nord del túnel de Vielha.
Amb el suport de la Unitat Canina, els agents van interceptar una furgoneta i van localitzar al seu interior gairebé un quilo d’MDMA, diverses quantitats d’haixix i substàncies destinades a la preparació i distribució de drogues. El conductor del vehicle va quedar immediatament detingut.
Les investigacions posteriors van permetre relacionar-lo amb dos homes més allotjats en un hostal de Vielha, on residien des de finals de febrer. Segons la investigació, el primer actuava com a proveïdor de la droga, mentre que els altres dos s’encarregaven de la seva distribució al territori aranès.
Els tres condemnats procedien de les comarques de Tarragona i s’haurien desplaçat fins a la Val d’Aran amb l’objectiu d’introduir-se en el mercat local dels estupefaents.
Més de 102.000 euros en droga confiscada
Aquella mateixa nit, els Mossos van detenir els altres dos implicats en un establiment hoteler de Vielha. Durant l’escorcoll de l’habitació van intervenir més quantitats d’MDMA, cocaïna i haixix, així com 301 pastilles d’èxtasi, bàscules de precisió i material utilitzat per preparar dosis per a la venda.
Segons els càlculs policials, el valor total de la droga confiscada superava els 102.000 euros al mercat il·lícit.Arran de l’acord de conformitat, la magistrada ha condemnat els tres acusats com a autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de substàncies que causen greu dany a la salut i de notòria importància, així com d’un altre delicte relacionat amb substàncies que provoquen un perjudici menor.
A més de la pena de presó, cadascun dels condemnats haurà de fer front a una multa de 154.000 euros. En cas d’impagament, hauran de complir una responsabilitat penal subsidiària de 100 dies.
La resolució també ordena el comís i la destrucció de totes les drogues intervingudes, així com de les bàscules i del material utilitzat per a la preparació de dosis.
Sentència ferma
Les parts han renunciat a presentar recurs, de manera que la sentència ja és ferma. Pel que fa a una possible suspensió de les penes de presó, la magistrada ha deixat aquesta decisió per a la fase d’execució de sentència, ja que la situació personal i els antecedents dels tres condemnats són diferents. Cal recordar que tots tres van ingressar a presó provisional després de la seva detenció.