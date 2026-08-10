Els Mossos continuen buscant el parapentista belga desaparegut dissabte a Àger

Els Mossos d'Esquadra han reprès aquest dilluns, amb un helicòpter i patrulles terrestres, la recerca al Montsec del parapentista belga de 56 anys del qual no se sap res des de dissabte. A més, preveuen activar la unitat de drons. La policia treballa amb la hipòtesi que l'home, que s'allotjava a Àger (Noguera), es va enlairar amb el parapent, però fins al moment no s'ha pogut confirmar ni se sap des de quin punt ho hauria fet. En cas que hagués patit un accident durant el vol, els investigadors assenyalen que podria haver recorregut diversos quilòmetres, fet que dificulta la localització.
L'alerta es va activar dissabte a la nit, quan una familiar va avisar que feia diverses hores que no podia contactar amb l'home. Segons fonts policials, el desaparegut havia comunicat que tenia previst volar amb parapent, tot i que havia expressat dubtes sobre si fer-ho per les condicions meteorològiques. Els Bombers i els Mossos van iniciar la recerca aquella mateixa nit amb drons i gossos, però la van interrompre sense trobar indicis.
Els Bombers van rastrejar diumenge el massís per terra i aire sense localitzar-lo ni trobar la vela del parapent. Davant la situació, van donar per acabada la seva intervenció a les vuit del vespre i van deixar la recerca en mans dels Mossos d'Esquadra. Durant la jornada, van fer volar drons i un helicòpter i van sobrevolar les zones sensibles on l'home podria haver anat a parar.
Paral·lelament, es va demanar a la Guàrdia Civil que ampliés la recerca a l'Aragó davant la possibilitat que el parapentista hi hagués arribat volant, però tampoc no es van obtenir resultats. L'home, un parapentista experimentat, s'allotjava en un càmping d'Àger, a la Noguera, i els serveis d'emergències van poder confirmar que dissabte va sortir de l'allotjament amb el parapent.