Condemnat a 19 anys i mig de presó l'autor d’un apunyalament mortal a Mollerussa

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 19 anys i mig de presó l'autor de l'apunyalament mortal d'un home durant la baralla entre dues famílies al bar Beethoven de Mollerussa el novembre del 2022.
La sentència, dictada després del veredicte de culpabilitat emès pel jurat popular, també imposa penes als altres cinc acusats per delictes d'homicidi en grau de temptativa, maltractament d'obra i participació en una baralla tumultuària, en funció de la seva participació en els fets. El tribunal també fixa indemnitzacions per valor de 541.820 euros a favor dels familiars de la víctima mortal i de dos dels seus germans, ferits durant la baralla. La resolució no és ferma i la defensa d'almenys dos condemnats la recorreran davant el TSJC.
D'acord amb el veredicte de culpabilitat, la magistrada considera provat que la tarda del 23 de novembre del 2022 es va produir una baralla entre membres de dues famílies a l'interior del bar Beethoven de Mollerussa, en un context d'enemistat prèvia arran de la denúncia que la filla de la víctima havia presentat contra un membre de l'altra família per un cas de violència de gènere.
La sentència destaca que els membres d'una de les famílies van atacar amb diverses navalles, mentre que l'altra va respondre amb objectes del mateix establiment, com ara ampolles, plats, gots i tamborets. A més, descriu una baralla multitudinària en què diversos participants es van agredir simultàniament i que va provocar múltiples ferits, tal com va corroborar la gravació de les càmeres de seguretat del bar que es va reproduir durant la vista.
La magistrada considera provat que l'autor de l'apunyalament mortal va clavar dues ganivetades a l'home, una de les quals li va seccionar la vena porta i li va provocar una hemorràgia massiva que li va causar la mort.
També el considera autor de l'apunyalament d'un dels germans del difunt, el qual va patir una ferida penetrant al tòrax amb perforació pulmonar. Per aquests fets, el condemna a 12 anys de presó per un delicte d'homicidi, 7 anys per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i mig any de presó per participació en una baralla tumultuària.
Pel que fa a la resta dels acusats de la mateixa família, la sentència condemna el pare de l'autor de l'apunyalament mortal a 13 anys i mig de presó per dues temptatives d'homicidi i per participació en una baralla tumultuària; el germà del principal condemnat, a 7 anys i mig de presó per una temptativa d'homicidi, un delicte lleu de lesions i participació en una baralla tumultuària; i l'oncle del principal condemnat, a mig any de presó per participació en una baralla tumultuària i a 600 euros de multa per un delicte lleu de maltractament d'obra.
Per la seva banda, l'Audiència de Lleida condemna un dels germans de l'home mort a 1.200 euros de multa per dos delictes lleus de maltractament d'obra i a mig any de presó per participació en una baralla tumultuària. L'altre germà de la víctima és condemnat únicament a mig any de presó pel delicte de participació en una baralla tumultuària.
Les indemnitzacions
En matèria de responsabilitat civil, la sentència condemna l'autor de la ganivetada mortal a indemnitzar la vídua de la víctima amb 120.000 euros, cadascun dels quatre fills amb 80.000 euros, el pare del mort amb 40.000 euros i dos dels seus germans amb 25.000 euros cadascun.
A més, el principal condemnat i el seu pare hauran d'indemnitzar solidàriament un dels germans del mort amb 10.120 euros per les lesions sofertes, mentre que un altre familiar seu haurà d'indemnitzar un dels germans de la víctima mortal amb 1.700 euros. En conjunt, les indemnitzacions ascendeixen a 541.820 euros, més els interessos legals corresponents.
La sentència també imposa als condemnats el pagament proporcional de les costes processals, declarant-ne una part d'ofici, i manté les mesures cautelars adoptades durant la tramitació del procediment. Fonts de la defensa del germà i de l'oncle del principal condemnat han confirmat a l'ACN que presentaran recurs contra la sentència davant el TSJC.