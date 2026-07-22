Els síndics de l'1-O, amnistiats després d'anys de periples judicials

Fia al periple judicial que s'ha allargat durant anys per als síndics de l'1-O. Una magistrada de Barcelona ha amnistiat els cinc membres de la Sindicatura Electoral del referèndum: es tracta de Tània Verge, exconsellera d'Igualtat i Feminismes amb ERC; de l’advocat Marc Marsal; de Josep Pagès, actual diputat de Junts al Congrés; del catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Mas, i de l’advocada Marta Alsina.
Tots cinc havien estat absolts, però l'Audiència de Barcelona va ordenar repetir el judici. Entremig es va aprovar la llei d'amnistia, però no se'ls va aplicar per diverses disputes competencials entre òrgans judicials. Ara, segons ha avançat El Nacional i ha confirmat l'ACN, se'ls ha amnistiat amb el parer favorable de la fiscalia. Els advocats dels síndics van demanar que se'ls apliqués l’amnistia des del mateix dia de la seva entrada en vigor, ara fa dos anys, però l’anterior jutge no els donava cap resposta.
La resolució del cas també es va endarrerir quan el jutge va elevar una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè Verge era diputada d’ERC, i per tant aforada a l’alt tribunal català, que va rebutjar la competència i va demanar al jutge que concretés millor la imputació. Al final, Verge va deixar l’escó de diputada i l’actual jutgessa va desbloquejar la petició d'amnistia per a tots cinc l’abril passat i va demanar el posicionament de la fiscalia, que va presentar el seu informe favorable a aplicar-los l'amnistia.
Els síndics electorals van ser jutjats i absolts l’abril del 2021 per una anterior magistrada al jutjat penal número 11 de Barcelona. L’Audiència va fer repetir el judici, com demanava la fiscalia, que els sol·licitava dos anys i nou mesos de presó pels delictes de desobediència i usurpació de funcions públiques. La causa va quedar encallada en aquest punt, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny de 2024. Ni el jutge del Penal ni el TSJC van voler aplicar-los l'amnistia.
El Tribunal Constitucional (TC) va posar en pràctica amb els síndics de l’1-O la seva nova competència de posar multes milionàries com a mesura cautelar, una sanció coercitiva que al final va retirar-los el novembre de 2017 en constatar que no havien fet res durant l’1-O més que unes reunions de preparació.