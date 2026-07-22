Missatge d’Europa a la justícia espanyola: li correspon aplicar l’amnistia

La Comissió Europea ha recordat aquest dimecres que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va avalar la llei d'amnistia. En un comunicat, un portaveu de l'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per l'expresident Carles Puigdemont contra Espanya per no aplicar la llei. Tot i això, ha evitat pronunciar-se sobre el contingut de la demanda. Ara, Brussel·les examinarà la denúncia abans de prendre una decisió, tal com estableix el procediment.
"Quan es presenten queixes, es gestionen d'acord amb el procediment habitual de la Comissió Europea: en rebre's, les queixes se seleccionen, es registren i s'examinen abans de prendre una decisió. No tenim cap altre comentari en aquesta fase", ha indicat el portaveu comunitari. En relació amb la sentència del TJUE, el portaveu de la Comissió Europea ha reiterat que tenen constància de la decisió del tribunal europeu i ha subratllat que "correspon als tribunals de remissió aplicar les sentències" del TJUE.
Puigdemont denuncia Espanya
Juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, Puigdemont ha denunciat Espanya. L'escrit reacciona a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de no aplicar la mesura de gràcia i de donar deu dies a les parts per aportar nova informació, malgrat haver estat aquest tribunal el que va presentar les qüestions prejudicials al TJUE que han donat la raó a Puigdemont i a la trentena d'ex alts càrrecs investigats per l'1-O.
En la denúncia, Puigdemont, Comín i Puig expliquen que han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació "immediata" de l'amnistia. També han adreçat un escrit al TJUE per posar en coneixement els fets. Alhora, recorden que la sentència del TJUE clarifica que no hi va haver malversació de fons de la UE. Per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per "l'incompliment, imputable al Tribunal de Comptes, de la sentència del Tribunal de Justícia".
També reclamen que s'enviï "amb caràcter urgent" la carta d'emplaçament corresponent a Espanya, "atesa la naturalesa de l'incompliment i la incidència sobre mesures cautelars que graven els denunciants en més de 9,5 milions d'euros".