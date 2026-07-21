Puigdemont denuncia Espanya a la Comissió Europea per no complir la sentència del TJUE sobre l'amnistia

Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia, segons ha avançat Vilaweb i ha confirmat l'ACN. La denúncia l'han fet també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'escrit reacciona a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de no aplicar la mesura de gràcia i de donar deu dies a les parts per aportar nova informació, malgrat haver estat aquest tribunal el que va presentar les qüestions prejudicials al TJUE que han donat la raó a Puigdemont i a la trentena d'ex alts càrrecs investigats per l'1-O.
Avui mateix, la Fiscalia ha indicat que cal donar una tramitació "preferent i urgent" de la llei. En l'escrit adreçat a la Comissió Europea, al qual ha tingut accés l'ACN, Puigdemont, Comín i Puig expliquen que aquest dilluns 20 de juliol han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació "immediata" de l'amnistia. En la mateixa data s'ha adreçat un escrit al TJUE per posar en coneixement els fets denunciats.
A les justificacions de la denúncia, l'expresident i els exconsellers recorden que la sentència del TJUE clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió Europea. Per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra el Regne d'Espanya per "l'incompliment, imputable al Tribunal de Comptes, de la sentència del Tribunal de Justícia". També reclama que s'enviï "amb caràcter urgent" la carta d'emplaçament corresponent a Espanya, "atesa la naturalesa de l'incompliment i la incidència sobre mesures cautelars que graven els denunciants en més de 9,5 milions d'euros".
També es recorda que la Comissió Europea va "presentar observacions" en la causa de les qüestions prejudicials resolta pel TJUE, per la qual cosa, "disposa de ple coneixement del litigi".
L'escrit s'acompanya de la mateixa sentència del TJUE i de la providència del Tribunal de Comptes del 20 de juliol, així com de la nota de premsa del mateix tribunal feta pública també el 20 de juliol sobre la decisió entorn de la demora de l'aplicació de l'amnistia i de l'escrit dirigit al TJUE de la mateixa data.