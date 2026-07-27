Els mossos que van ajudar Puigdemont a marxar de Catalunya, a un pas de judici

La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva visita llampec a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Hazte Oír va fer que l'Audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes. La interlocutòria, que es pot recórrer, dona deu dies a la fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. L'escrit diu que hi ha indicis que els tres agents van "realitzar actes conjunts i coordinadament per evitar la detenció i possibilitar la fuga" de Puigdemont, mentre tenia en vigor una ordre de detenció per part del Tribunal Suprem.\r\n