Lleida posa en línia el Fons Ricard Viñes amb un miler de documents consultables

L’Arxiu Municipal de Lleida ha obert aquest dimarts al públic l’Arxiu Digital del Fons Ricard Viñes, una nova eina que permet consultar en línia una part destacada del llegat documental del reconegut pianista lleidatà. La iniciativa s’emmarca en la celebració de l’Any Viñes, que commemora els 150 anys del naixement del músic.
El nou portal digital té com a objectiu preservar, difondre i facilitar l’accés a la documentació conservada per la Paeria sobre una de les figures culturals més rellevants de la ciutat. En aquesta primera fase, els usuaris ja poden accedir a un miler de documents digitalitzats, aproximadament la meitat del fons municipal dedicat a Viñes. La previsió és que la resta de materials estiguin disponibles al llarg de l’estiu.
Mesos de treball per preservar el llegat del pianista
La posada en marxa de l’arxiu digital és el resultat de diversos mesos de feina de l’equip de l’Arxiu Municipal, que ha dut a terme les tasques d’inventari, catalogació, descripció i digitalització dels prop de 2.000 documents que integren el fons.
Aquest valuós conjunt documental va ser donat a l’Ajuntament de Lleida per la família de Ricard Viñes entre les dècades de 1950 i 1970, convertint-se en una de les col·leccions patrimonials més importants vinculades al pianista.
Fotografies, cartes, partitures i objectes personals
El fons reuneix una àmplia varietat de documents i materials que permeten aprofundir en la trajectòria artística i personal de Viñes. Entre els elements conservats destaquen 130 fotografies, més de 300 programes de concert, 98 cartells, 147 cartes i postals i 103 partitures.
També inclou 103 creacions literàries, entre les quals hi ha poemes, assajos, articles, reflexions i traduccions elaborades pel mateix pianista. A més, el fons conserva 27 obres d’art, set objectes personals i cinc peces de mobiliari relacionades amb la seva vida i activitat artística.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat de Lleida fa un nou pas en la preservació i difusió del patrimoni cultural, tot acostant a investigadors, estudiants i ciutadania una part essencial del llegat de Ricard Viñes, una figura clau de la música catalana i internacional.