S’enregistrarà la sardana dedicada a Josep Vallverdú com a homenatge pòstum

El Col·lectiu Sardanista de Balaguer ha anunciat l’enregistrament de la sardana Vallverdú, dedicada a l’escriptor Josep Vallverdú, després de la seva mort aquesta setmana als 103 anys. L’obra, composta per la tarragonina Anna Abad amb motiu de l’Any Vallverdú 2023, es convertirà ara en un homenatge sonor a una figura clau de les lletres catalanes.
La gravació anirà a càrrec de la cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d’Aiguaviva. La presentació oficial està prevista per al mes de novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer, ciutat on l’escriptor havia residit durant els darrers anys de la seva vida. El treball serà editat per Audiovisuals de Sarrià en una tirada inicial de 500 exemplars i, paral·lelament, també es publicarà a les principals plataformes de música en streaming perquè sigui accessible a tothom.
La composició va néixer l’any 2023, en el marc de la commemoració del centenari del naixement de Josep Vallverdú. Per escriure-la, Abad es va inspirar en l’univers musical de Juli Garreta, un dels grans referents de la sardana i compositor molt admirat per Vallverdú.
Aquesta vinculació tenia les seves arrels en els set anys que l’escriptor va viure a Sant Feliu de Guíxols, entre 1949 i 1956. Durant aquella etapa va establir una estreta relació amb els cercles culturals de la població, que encara mantenien viu el record de Garreta, una influència que Vallverdú sempre va reivindicar.
La iniciativa d’encarregar la sardana va ser del Col·lectiu Sardanista de Balaguer. L’obra es va estrenar durant el concurs de colles sardanistes de la ciutat l’any 2023, després que Anna Abad visités personalment Vallverdú per conèixer-lo abans d’iniciar la composició. Des d’aleshores, la sardana ha estat interpretada en nombroses ballades i concerts arreu de Catalunya, i va obtenir l’accèssit al Premi Joves Talents de la Sardana de l’Any 2023.