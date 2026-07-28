Lleida, Cervera i Guissona deixaran de tenir topalls als preus dels lloguers

La ciutat de Lleida deixarà d’aplicar els límits al preu dels lloguers després que el Govern hagi decidit excloure-la de la nova declaració de zones de mercat residencial tensat, que prorroga la vigència de la mesura fins al 2028. Juntament amb la capital del Segrià, també surten del llistat Guissona i Cervera, que deixaran d’estar subjectes als topalls previstos per la llei estatal d’habitatge.
La revisió aprovada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica manté 118 municipis que ja formaven part de les zones tensionades, n’incorpora 53 de nous i n’exclou 22 on els indicadors del mercat residencial han millorat. En conjunt, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats com a mercat residencial tensat, tot i que la població afectada es redueix dels set milions als 6,1 milions de persones.
En el cas de les comarques de Lleida, la principal novetat és la sortida de Lleida, Guissona i Cervera del règim de limitació dels preus del lloguer. Segons la Generalitat, aquests municipis ja no compleixen les condicions que estableix la llei per mantenir la consideració de mercat residencial tensat.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquesta evolució “demostra que el mecanisme del topall de preus del lloguer funciona a l’hora de contenir l’alça dels preus”. El Govern defensa que la contenció dels lloguers s’ha de complementar amb l’impuls de la construcció d’habitatge públic i amb més ajudes directes per facilitar l’accés a un habitatge.