Lleida projecta 88 nous habitatges de lloguer assequible a Torres Salses

Lleida sumarà 88 nous habitatges de lloguer assequible al sector SUR-42 de Torres Salses, entre els barris de la Bordeta i els Mangraners, una de les principals àrees d'expansió urbanística i comercial de la ciutat. L'actuació es desenvoluparà en un solar municipal gestionat per l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU), que ha cedit el dret de superfície durant 75 anys al Grup Rubau i Llogueralia. La previsió de l'empresa gironina és que les obres comencin a finals d'any i estiguin enllestides el 2029. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha subratllat que el govern municipal vol consolidar aquest model de col·laboració publicoprivada per incrementar el parc d'habitatge accessible a la ciutat. Els pisos disposaran d'entre 55 i 80 metres quadrats.
El director corporatiu de Grup Rubau, Joaquim Bordoy, ha defensat que la col·laboració publicoprivada és imprescindible per afrontar la crisi de l'habitatge. A més ha recordat que l'empresa ja ha impulsat altres promocions assequibles a Catalunya, com els 110 habitatges inaugurats recentment a Calafell o els 132 pisos que s'enllestiran al setembre a Reus.
Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat que la ciutat viu actualment una situació de "tensió immobiliària" i que el govern municipal s'ha fixat com a objectiu ser "dels primers a sortir-ne". En aquest sentit, recordat que aquesta promoció forma part del pla municipal per a impulsar fins a 800 habitatges assequibles a la ciutat mitjançant la cessió de sòl públic.
L'alcalde ha defensat que Torres Salses és "un sector estratègic pel futur de Lleida" no només pel desenvolupament del parc comercial i d'oci previst, sinó sobretot pel creixement residencial que experimentarà durant els pròxims anys. "La suma de promocions farà aquest efecte connexió i acabarà generant vida de barri", ha assegurat Larrosa, qui ha garantit agilitat en la tramitació de la llicència.
El paer en cap també ha explicat que el consistori continua negociant amb la Sareb per aconseguir nous terrenys a Lleida que permetrien construir fins a 508 habitatges addicionals. "Hem demanat a la Generalitat que intercedeixi perquè nosaltres estem disposats a gestionar aquests solars per facilitar més habitatge assequible", ha afirmat.
Fins a 300 nous veïns
La promoció s'aixecarà en un solar de 5.916 metres quadrats al carrer de Francesc Bordalba i Montardit, vora la Gran Via dels Mangraners. El projecte contempla un edifici plurifamiliar de planta baixa més tres plantes, amb espais comunitaris. En concret, disposarà de 76 pisos de dues habitacions i 12 de tres habitacions.
Un dels aspectes més destacats serà la creació d’una comunitat energètica pròpia amb plaques fotovoltaiques instal·lades a la coberta de l'edifici. L'energia generada es distribuirà directament entre els veïns per reduir la factura elèctrica dels habitatges. Els promotors estimen que el projecte permetrà allotjar entre 200 i 300 persones.
Pel que fa als preus, els responsables de Grup Rubau han indicat que els habitatges es regiran pels barems de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, que actualment estableix un preu aproximat d'uns 6,80 euros per metre quadrat útil, però que quedarà subjecte a les actualitzacions anuals oficials.